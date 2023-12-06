Анекдот дня про случай в трамвае

Доброе утро, дорогие одесситы! А утро сегодня морозное, свежее. Но несмотря на то, что вставать с кровати не очень хочется, сегодня только вторник, до Нового года еще 26 дней, а поэтому продолжаем делать то, что надо. «Одесская жизнь» по традиции предлагает утренний анекдот.
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Всех с добрым утром понедельника! И да пусть окажется он днем не тяжелым, а если не очень уж легким, то хотя бы продуктивным!
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Утро доброе, Одесса! Этот воскресный день обещает быть достаточно теплым, более того, некоторые уверяют, что он будет последним теплым днем перед очередным существенным похолоданием… Так что грех такой возможностью не воспользоваться и не отправиться… Ну хотя бы просто прогуляться по улице!
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В рамках кампании по зарыблению украинских водоемов 2023 года в водоемы Одесской и Хмельницкой областей выпустили более 6,7 млн экземпляров рыбы.
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Доброе утро, дорогие одесситы! Суббота, утро, можно расслабиться и не спеша настроиться на короткий зимний день. А, чтобы он прошел продуктивно и позитивно, читайте традиционный утренний анекдот от «Одесской жизни».
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