Анекдот дня про случай в трамвае

Анекдот дня: Фима, Циля и отношения Доброе утро, дорогие одесситы! А утро сегодня морозное, свежее. Но несмотря на то, что вставать с кровати не очень хочется, сегодня только вторник, до Нового года еще 26 дней, а поэтому продолжаем делать то, что надо. «Одесская жизнь» по традиции предлагает утренний анекдот. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Изя слушает Сарочку с открытым ртом Всех с добрым утром понедельника! И да пусть окажется он днем не тяжелым, а если не очень уж легким, то хотя бы продуктивным! ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: случай на одесской улице Утро доброе, Одесса! Этот воскресный день обещает быть достаточно теплым, более того, некоторые уверяют, что он будет последним теплым днем перед очередным существенным похолоданием… Так что грех такой возможностью не воспользоваться и не отправиться… Ну хотя бы просто прогуляться по улице! ПОДРОБНЕЕ

Водоемы Одесской области пополнили миллионами экземпляров разной рыбы В рамках кампании по зарыблению украинских водоемов 2023 года в водоемы Одесской и Хмельницкой областей выпустили более 6,7 млн экземпляров рыбы. ПОДРОБНЕЕ