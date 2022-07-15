Анекдот дня: парень нашел мину на одесском пляже

Доброе утро, Одесса! Итак, сегодня уже четверг, и все меньше и меньше времени остается до долгожданных выходных. Так что не теряем бодрости духа, верим в наших защитников, верим в нашу Победу и не теряем надежды, что до нее все ближе и ближе…
А в качестве утренней зарядки позитива предлагаем вашему вниманию немного еврейского юмора.
Доброе утро, Одесса! Надеемся, что сегодняшний день будет менее тревожным, чем вчерашний. «Одесская жизнь» желает вам сегодня не отказывать себе в маленьких удовольствиях и предлагает вашему вниманию утренний анекдот о вечернем времяпровождении порядочной одесситки Цили.
Доброе утро, Одесса. Начинается трудовая неделя, и не только у нас, но и президента. Которому вскоре предстоит поломать голову над петицией о легализации однополых браков. Она всего за неделю собрала необходимые 25 тысяч голосов.
Всем привет и с воскресным днем! Будем надеяться, что это воскресенье станет таким же спокойным, как и вчерашняя суббота. «Одесская жизнь» желает провести его с пользой, например, посетив какое-нибудь заведение. Не обязательно злачное, хотя…
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