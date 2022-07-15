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Анекдот дня: парень нашел мину на одесском пляже

Анекдот дня: парень нашел мину на одесском пляже

Доброе утро, Одесса! Впереди выходные, а заначит можно отдохнуть. Вот только забывать о безопасности не стоит. Напоминаем, что в этом году купаться в море – себе дороже.

— Слышали, вчера парень на пляже мину нашел?

— Да, слышно было хорошо

пляж, мины

Автор рисунка — Дмитрий Дульман

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Редакция ПРОФИЛЬ

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