Анекдот дня: парень нашел мину на одесском пляже

Анекдот дня: немного о жизни женатых и холостых мужчин Доброе утро, Одесса! Итак, сегодня уже четверг, и все меньше и меньше времени остается до долгожданных выходных. Так что не теряем бодрости духа, верим в наших защитников, верим в нашу Победу и не теряем надежды, что до нее все ближе и ближе…

А в качестве утренней зарядки позитива предлагаем вашему вниманию немного еврейского юмора. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Саре подарили кольцо с бриллиантом Доброе утро, Одесса! Неделя подходит к своему экватору, а значит надо приободрится. И не терять оптимизма. Помним, что из любой ситуации есть выход, даже если он не вполне стандартный. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: чем занимаются по вечерам порядочные женщины? Доброе утро, Одесса! Надеемся, что сегодняшний день будет менее тревожным, чем вчерашний. «Одесская жизнь» желает вам сегодня не отказывать себе в маленьких удовольствиях и предлагает вашему вниманию утренний анекдот о вечернем времяпровождении порядочной одесситки Цили. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: не важно, какого пола невеста, если… Доброе утро, Одесса. Начинается трудовая неделя, и не только у нас, но и президента. Которому вскоре предстоит поломать голову над петицией о легализации однополых браков. Она всего за неделю собрала необходимые 25 тысяч голосов. ПОДРОБНЕЕ