Анекдот дня: немного о жизни женатых и холостых мужчин

Доброе утро, Одесса! Итак, сегодня уже четверг, и все меньше и меньше времени остается до долгожданных выходных. Так что не теряем бодрости духа, верим в наших защитников, верим в нашу Победу и не теряем надежды, что до нее все ближе и ближе…
А в качестве утренней зарядки позитива предлагаем вашему вниманию немного еврейского юмора.
– Чем отличается жизнь женатого мужчины от холостого?
– Женатый мужчина живет собачьей жизнью: его каждый день кормят и изредка выпускают погулять. Холостой мужчина живет кошачьей жизнью: гуляет каждый день и его изредка впускают покормить.
Еще больше анекдотов:
- Сёма идет на свидание;
- Блондинка уходит от мужа;
- Почему Сара вернулась к мужу?
- Сидим с мужем на лавочке в парке;
- Старый еврей пришел в ЗАГС;
- Секрет семейного счастья Семёна Марковича.