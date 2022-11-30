Анекдот дня: Любимое печатное издание Соломона Абрамовича

Доброе утро, Одесса и одесситы! Энергетики обещают темное начало зимы, а мэр призывает объединяться и помогать друг-другу. Мы же призываем вас донатить и дальше на ЗСУ: чес скорее мы победим, тем быстрее забудем про отключения электричества.
Доброе утро, одесситы! Да, увы, у многих из нас снова блэкаут, и, кажется ни конца ни края этому не видно… Но давайте все же не унывать и верить в светлое будущее. Тем более, что у некоторых есть проблемы и посерьезнее… Вот взять хотя бы героиню нашего сегодняшнего одесского анекдота:
Доброе утро, Одесса! Да, возможно, у кого-то из нас снова нет света. Тем не менее, это не повод унывать: помним же – все неприятности рано или поздно заканчиваются! Так что держимся и держим кулачки за наших защитников (ну, и за энергетиков заодно).
Доброе утро, несломленные (надеемся на это) одесситы! «Одесская жизнь» призывает вас не забывать о том, что, несмотря на все выпавшие на нашу долю невзгоды, терять бодрости духа никогда не надо. Ведь все неприятности рано или поздно закончатся: и война завершится нашей общей победой, и свет в наших домах обязательно появится, и вода, и тепло, и еда в холодильнике… И даже красная и черная икра!