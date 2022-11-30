Анекдот дня: Любимое печатное издание Соломона Абрамовича

Анекдот дня: Люся Абрамовна выходит из аптеки Доброе утро, одесситы! Да, увы, у многих из нас снова блэкаут, и, кажется ни конца ни края этому не видно… Но давайте все же не унывать и верить в светлое будущее. Тем более, что у некоторых есть проблемы и посерьезнее… Вот взять хотя бы героиню нашего сегодняшнего одесского анекдота: ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: об особенностях одесских компьютеров Доброе утро, Одесса и одесситы! С началом вас новой рабочей недели! И пожелаем вам успехов в делах побольше, а опостылевших блэкаутов поменьше. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Яша и его царство Одесситы, доброе утро. Выходные в разгаре, и это прекрасный повод прогуляться перед наступлением зимы. А свет, его обязательно включат. Если не сегодня, то завтра. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Циля и букет Доброе утро, Одесса! Да, возможно, у кого-то из нас снова нет света. Тем не менее, это не повод унывать: помним же – все неприятности рано или поздно заканчиваются! Так что держимся и держим кулачки за наших защитников (ну, и за энергетиков заодно). ПОДРОБНЕЕ