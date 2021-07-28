Анекдот дня: старый еврей пришел играть в покер

Старый еврей пришел играть в покер и под утро умер. Остальные игроки собрались, думают, как сообщить жене. Выбрали Изю, как самого деликатного. Изя приходит к дому умершего и стучит в дверь. Открывает жена усопшего.

— Здравствуйте, Софочка!

— Здравствуй, Изя!

— Софочка, знаете ваш Мойша, вчера заглянул ко мне. Мы играли в покер, он таки к нам присоединился. Мы играли всю ночь, и Мойша проиграл большие деньги.

— Да шоб он сдох!

— Таки уже…

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