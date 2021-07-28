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Анекдот дня: старый еврей пришел играть в покер

Анекдот дня: старый еврей пришел играть в покер

Сегодня, 28 июля, «Одесская жизнь» напоминает вам, что азартные игры до добра не доводят.

Старый еврей пришел играть в покер и под утро умер. Остальные игроки собрались, думают, как сообщить жене. Выбрали Изю, как самого деликатного. Изя приходит к дому умершего и стучит в дверь. Открывает жена усопшего.
— Здравствуйте, Софочка!
— Здравствуй, Изя!
— Софочка, знаете ваш Мойша, вчера заглянул ко мне. Мы играли в покер, он таки к нам присоединился. Мы играли всю ночь, и Мойша проиграл большие деньги.
— Да шоб он сдох!
— Таки уже…

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Редакция ПРОФИЛЬ

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