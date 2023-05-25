Анекдот дня: Фима не хочет писать завещание

Доброе утро, Одесса! Рабочая неделя продолжается, а, стало быть, заряжаемся позитивом, читаем наш утренний анекдот и вперед – трудиться усердно!.. Ну хотя бы затем, чтобы было что потом в руках держать.
В Одессе на улице Екатерининской, у входа в арт-студию Милы Арт, подходит к концу работа по созданию настенного полотна. Это дань уважения австрийскому художнику Густаву Климту и его известнейшей картине «Поцелуй».
Привет, неунывающие одесситы! Пускай новая трудовая неделя окажется намного благополучнее предыдущей, а этот понедельник, вопреки всем предрассудкам, станет легким и позитивным днем. И да минуют всех нас всевозможные потери – как глобальные, так и более мелкие.