Анекдот дня: Фима не хочет писать завещание

В одесском Пале-Рояле появилась патриотическая скамейка-фотозона (фото) В одесском Пале-Рояле появилась необычная скамейка. То есть, сама скамейка как раз самая обычная, но теперь она стала фотозоной, потому что удачно дополнена патриотичным декором. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: что в голове у Мони? Доброе утро, Одесса! Рабочая неделя продолжается, а, стало быть, заряжаемся позитивом, читаем наш утренний анекдот и вперед – трудиться усердно!.. Ну хотя бы затем, чтобы было что потом в руках держать. ПОДРОБНЕЕ

В одесском дворе появилась копия «золотой» картины – фотофакт В Одессе на улице Екатерининской, у входа в арт-студию Милы Арт, подходит к концу работа по созданию настенного полотна. Это дань уважения австрийскому художнику Густаву Климту и его известнейшей картине «Поцелуй». ПОДРОБНЕЕ