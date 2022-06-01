Анекдот дня: как путину сберечь лицо?

Карикатура одесского художника стала основой новой хитовой марки «Ассоль уже не та…» — так названа марка, основой которой послужила картина известного одесского художника Виктора Джеваги, впервые представленная на Международном конкурсе карикатуристов «Русский военный корабль, иди нах*й». ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Роза Марковна и проституция Доброе утро, мы из Одессы! И стало быть, не теряем бодрости духа. Ну и держим кулачки за наших защитников. И при этом помним: все плохое, что есть сейчас в нашей жизни, когда-нибудь закончится, а старый добрый одесский юмор останется с нами навсегда.

И сегодня предлагаем вам снова вспомнить неунывающую одесситку Розу Марковну. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: про самое точное оружие Доброе утро, Одесса. Пока ВСУ защищают нашу землю, талантливые и юморные украинцы держат юмористический фронт для подъема морального духа своих земляков. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Роза Марковна о политике и сексе С добрым воскресным утром, одесситы! «Одесская жизнь» советует начать выходной день с позитивного настроя (и да обойдется и сегодня без воздушных тревог и, ох, тьфу-тьфу-тьфу, чего похуже). ПОДРОБНЕЕ