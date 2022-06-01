Анекдот дня: как путину сберечь лицо?

«Ассоль уже не та…» — так названа марка, основой которой послужила картина известного одесского художника Виктора Джеваги, впервые представленная на Международном конкурсе карикатуристов «Русский военный корабль, иди нах*й».
Доброе утро, мы из Одессы! И стало быть, не теряем бодрости духа. Ну и держим кулачки за наших защитников. И при этом помним: все плохое, что есть сейчас в нашей жизни, когда-нибудь закончится, а старый добрый одесский юмор останется с нами навсегда.
И сегодня предлагаем вам снова вспомнить неунывающую одесситку Розу Марковну.
Доброе утро, мы из Одессы! Итак, сегодня выходной, и поэтому можно немного отдохнуть, поспать подольше, побаловать себя и близких каким-либо приятным сюрпризом… А главное – начать новый день с позитива, и в этом вам поможет новый анекдот от «Одесской жизни».
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