Анекдот дня: что можно сажать на даче

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 164 маленьких украинца, что на шесть детей больше, чем неделей ранее. За неделю население Одессы пополнили две двойни.
Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Доброе утро, Одесса и одесситы! Итак, воскресенье – день, когда можно вволю выспаться, как следует отдохнуть и набраться сил перед очередной рабочей неделей. А что может придать заряд бодрости на весь день, как не утренняя зарядка? И вовсе не смартфонов.
Доброе утро, одесситы и все примкнувшие к ним! Ну, вот и пятница, а значит выходные все ближе и ближе… Но пока что следует потрудиться добросовестно и, как знать, может и карьеру хорошую сделаете? Ведь герою нашего сегодняшнего анекдота это оказалось вполне под силу:
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