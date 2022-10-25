Анекдот дня: чем опасна экономия света?

Анекдот дня: евреи и белый пароход Доброе утро, Одесса! Обычно считается, что «понедельник – день тяжелый». Но «Одесская жизнь» желает всем, чтобы этот понедельник оказался для вас не только легким, но и удачным и плодотворным днем! ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Фима, Моня, угощение Доброе утро, Одесса и одесситы! Ну, никак наш враг не угомонится – так и норовит испортить нам выходные! Но мы, как водится, не унываем, а верим, что все «негаразды» когда-нибудь, да закончатся. И да – будем надеяться, что это воскресенье таки окажется лучше вчерашней субботы. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: как Моня на рыбалку ходил Доброе утро, Одесса! Итак, субботний день, для многих выходной. Самое время – отвлечься от трудовых будней и уделить время занятиям более приятным. Лишь бы враг свои «коррективы» в наши планы не внес… ПОДРОБНЕЕ