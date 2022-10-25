Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: чем опасна экономия света?

Анекдот дня: чем опасна экономия света?

Доброе утро, Одесса! Тема экономии электричества сейчас как никогда актуальна. Но это не повод потрошить холодильник по ночам…

— Ты куда среди ночи?

— Пойду проверю, не горит ли в доме свет.

— И мне прихвати кусочек…

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Редакция ПРОФИЛЬ

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