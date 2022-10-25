Анекдот дня: чем опасна экономия света?

Доброе утро, Одесса и одесситы! Ну, никак наш враг не угомонится – так и норовит испортить нам выходные! Но мы, как водится, не унываем, а верим, что все «негаразды» когда-нибудь, да закончатся. И да – будем надеяться, что это воскресенье таки окажется лучше вчерашней субботы.
Доброе утро, одесситы! Сегодня «Одесская жизнь» советует всем быть щедрыми во всех смыслах. Да, имеет смысл щедро донатить нашим защитникам, но не только: и о ближних своих забывать не стоит. И жадничать лишний раз не надо.
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