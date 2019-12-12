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Новости Одессы и Одесской области

Аналогове телебачення в Україні поки не вимикатимуть

Аналогове телебачення в Україні поки не вимикатимуть

Термін вимкнення аналогового телебачення погодили на 30 червня 2020 року.

Про це повідомила пресслужба Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Сьогодні, 12 грудня, Національна рада погодила без зауважень проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до Плану використання радіочастотного ресурсу України», розроблений Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Нею передбачено, що термін використання в Україні аналогового сигналу для окремих категорій мовників буде продовжено до 30 червня 2020 року.

Відповідальний секретар Національної ради Олександр Ільяшенко пояснив, що до цієї дати використовуватимуть аналоговий стандарт ті мовники, які працюють на територіях, що межують з Російською Федерацією – на півночі країни і в Херсонській області, на  лінії розмежування і тимчасово окупованих територіях, а також місцеві телерадіокомпанії, які досі не мають ліцензії на мовлення у цифрових мультиплексах. Він сказав, що регулятор очікує, що незабаром будуть прораховані ще вільні частоти для того, щоб охочі місцеві компанії до літа мали змогу перейти на мовлення у цифровому стандарті

Фото: 24 канал

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