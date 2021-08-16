15 августа движение «Талибан» захватило столицу Афганистана. Президент Ашраф Гани, который занимал этот пост с 2014 года, был вынужден бежать из страны. Теперь под контролем талибов практически вся территория.

Давайте разберемся, что там происходит и с чего все началось.

Кто такие талибы и чего они хотят?

Радикальное исламистское движение «Талибан» возникло во время гражданской войны в Афганистане, после вывода оттуда советских войск. Они быстро обрели популярность, обещая объединить страну и победить коррупцию. Но боролись не на выборах, а с оружием в руках. В 1996 году они захватили столицу страны — Кабул. Однако, гражданская война не закончилась: начался новый конфликт, теперь уже между «Талибаном» и его противниками.

За пять лет, что талибы находились у власти, с 1996 по 2001 год, они ввели строгие законы шариата. Запретили женщинам работать и получать высшее образование, отрубали руки за воровство, отказались от телевидения, компьютеров, музыки, алкоголя и прочих развлечений. Талибы запретили выращивать мак и почти полностью уничтожили производство опия. Мужчины должны были носить бороды, а женщины — одежду, закрывающие лицо и тело.

Многим несогласным пришлось покинуть страну. Мы уже рассказывали об афганской общине в Одессе: она образовалась в 1999 году и с тех пор только увеличивалась.

И чем закончился этот эксперимент талибов?

В 2001 году талибы потеряли власть. США начали против них военную операцию за отказ выдать Усаму бен Ладена. Американцы были уверены, что тот скрывается на территории Афганистана, после обвинений в теракте на башни-близнецы.

После того, как талибов выбили из столицы, а также из остальных регионов — они обосновались в приграничных районах Пакистана. Тем временем, США стали наращивать свое военное присутствие в стране.

Движение «Талибан» не собиралось мириться с поражением. Они потихоньку захватывали столицы небольших афганских провинций и устраивали повсюду теракты. Украину это тоже коснулось. В 2013 талибы атаковали лагерь альпинистов: погибло 10 человек, среди них трое наших граждан. В 2018 году они убили более 40 человек в гостинице «Интерконтиненталь» в Кабуле, погибло 9 украинцев.

Как так вышло, что талибы снова взяли власть?

Эксперты связывают это с выходом США и НАТО из Афганистана. В 2020 году американский президент Трамп договорился с талибами о полном выводе войск. Талибы сами заявили о своей заинтересованности и обещали прекратить отношения с террористической организацией «Аль-Каида», из-за связей с которой они и потеряли власть в 2001 году.

США и НАТО в течение 20 лет тренировали афганские правительственные войска и полицию. Поставляли им вооружение и технику, в надежде, что в стране будет мир и порядок. Никто не ожидал, что талибы так стремительно начнут свой поход за властью.

В ООН отмечают, что усилия международного сообщества по стабилизации обстановки не увенчались успехом. Ради мира в Афганистане, последние несколько лет Совбез и Миссия ООН принимали представителей «Талибана» как партнеров в переговорах, приглашали их на встречи. Но уровень насилия в стране не снизился, а только возрос. Жертвы среди мирного населения увеличились на 50%, подчеркивает специальный представитель ООН Дебора Лайонс.

И что теперь будет?

Пока рано делать выводы о том, что ждет Афганистан после возвращения к власти талибов. Ясно только одно — европейские страны готовятся к вероятному увеличению потока мигрантов и беженцев. Несмотря на то, что талибы обещали не мстить своим согражданам за поддержку прошлого правительства, люди бегут из страны. В ООН сообщают, что на территориях, захваченных талибами, происходят массовые казни, избиения и преследования журналистов.

«Мы слышим, как напуганы афганские женщины. Они боятся, что с возвращением к власти талибов их ждет смерть только за то, что они работали на правительство или в неправительственных организациях», – заявила глава Миссии ООН в Афганистане.

Мы уже рассказывали, что в Одессе порядка четырех тысяч беженцев из Афганистана.

Фото: businesstoday.in