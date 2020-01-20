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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе Екатерину II и ее фаворитов будут охранять за 1,5 миллиона бюджетных гривен

В Одессе Екатерину II и ее фаворитов будут охранять за 1,5 миллиона бюджетных гривен

В одесском горсовете выделили средства на охрану изваяния “Основателям города”.

Речь идет о памятнике императрице Екатерине II, которая в окружении ее фаворитов стоит на одноименной площади в центре города.
Как сообщает golos.com.ua, по этому вопросу проводили тендер, однако на нем не рассматривали альтернативные варианты.

При этом чиновники апеллировали к постановлению Кабмина, где сказано, что полиция охраны обязана стеречь предметы государственной части музейного фонда Украины.

А фигуры Екатерины и ее сподвижников как раз и являются такими предметами. Они находятся на балансе музея Блещунова.

В связи с этим мэрия уже подписала договор с полицией о дальнейшей охране скульптурной композиции.

Фото: ua.igotoworld.com

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