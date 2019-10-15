Аккерманскую крепость под Одессой оценила спецкомиссия ЮНЕСКО

Международные эксперты и представители ЮНЕСКО ознакомились с состоянием средневековой крепости в Белгороде-Днестровском, изучили документацию.

Это необходимый комплекс мероприятий перед включением объекта в Предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, в сентябре в организации официально подтвердили включение в Предварительный список объекта «Тира – Белгород (Аккерман) – на пути от Черного до Балтийского морей».

Полноправное участие в этом списке позволит активней популяризировать средневековую крепость в мире и качественнее работать над ее сохранностью.

В новом статусе Аккерман сможет участвовать в различных международных программах и грантах. Однако процесс вхождения в список ЮНЕСКО — длительный, и когда именно он завершится, сказать затруднительно.

Фото: tamtour.com.ua