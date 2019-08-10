После ливней под Одессой спасают треснувшую по швам старинную крепость (фото)

После недавних свирепых штормрв в Аккерманской крепости – средневекового шедевра фортификационного искусства и одного из самых популярных туристических объектов юга Украины – образовались новые трещины.

Как сообщает директор КП «Фортеця» Александр Морозов на его странице в соцсетях, из–за сильного ливня произошел разрыв контрольных маяков и образовались расщелины на башне № 2, которую в 2016 году спасали, укрепляя бетонными подушками. В зоне проведения первоочередных работ произошел обвал кладки у основания северо–западной башни. Кроме того, у основания башни №25 осел грунт.

По словам Александра Морозова, заседания Белгород–Днестровских городских комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям по факту наружных повреждений Аккерманской крепости не проводились.

О случившемся поставили в известность Одесскую облгосадминистрацию. Оперативно Аккерманскую крепость посетили областные ТЭБ и ЧС, представители МЧС, подрядчик ремонтных работ по Северной стене, проектанты, архитектурные специалисты города и области. Управление охраны объектов культурного наследия зафиксировало аварийные участки.

– Все заинтересованы в том, чтобы найти решения и инструменты для скорейшего ремонта. Все понимают, что спасать крепость нужно еще вчера. Но процедуры, проекты и вечное «где найти деньги»… Всем понятно, что ремонт Северной стены и северо-западной части крепости не может длиться бесконечно. И что регулярно снимать деньги с этого объекта – цинизм, – убежден Александр Морозов. – Так сложилось исторически, что Аккерманская крепость периодически страдала от нападений захватчиков, но выстояла. А теперь вот пострадала от непогоды. Не знаю, планировали ли наши предки ей такую долгую жизнь, но мы поборемся.

Отметим, крепость давно уже начала разрушаться, сползая в прибрежные воды. Губилась недобросовестным «реставрациями», о чем неоднократно писал археолог, кандидат исторических наук Андрей Красножон. По его инициативе был создан высокопрофессиональный проект реконструкции крепости. А в Одесском облсовете, в конце концов, нашли на него деньги. Ведь сегодня Национальная комиссия Украины по делам ЮНЕСКО рассматривает заявку на включение Аккерманской крепости в предварительный список всемирного наследия.

Крепость в настоящее время работает в штатном режиме. Повреждения – только наружные, со стороны лимана.

Справка

Аккерманская крепость – одно из наиболее впечатляющих средневековых сооружений Украины. До сих пор фортификационная твердыня поражает великолепием и мощью. А сколько исторических событий и тайн помнят эти древние стены!

В V веке до нашей эры на их месте был расположен древнегреческий город Тира – важный торговый центр Северо-Западного Причерноморья. И до сих пор здесь ведутся археологические раскопки.

Во времена Киевской Руси появился Белгород. Процветающий приграничный город на перекрестке торговых путей был привлекателен и для других государств. И в 1240-х годах – завоеван Золотой Ордой.

Во второй половине ХІІІ века здесь появились генуэзцы. Выкупили право на использование города с целью превращения его в защищенный торговый центр Монкастро. При генуэзцах и были заложены укрепления, ставшие основой Аккерманской крепости.

Спустя чуть более века город оказался в составе влиятельного Молдавского княжества. Молдавские князья, чтобы обезопасить себя от агрессии со стороны турок-осман, продолжили строительство и расширение. При турках она превратилась в один из важнейших форпостов северных границ Османской империи.

В конце 18 века Аккерманскую крепость дважды захватывали русские войска. Окончательно к Российской империи она перешла в 1812 году. Постепенно утратила важное оборонительное значение.

В1963 году крепость приобрела статус памятника архитектуры государственного значения. Со временем – вошла в семерку чудес Украины на всеукраинском конкурсе «Родная страна».

Фото: Facebook Александра Морозова