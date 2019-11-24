Афиша: какие спектакли и выставки можно посетить в Одессе на следующей неделе

Подборка культурных событий в городе на грядущую неделю:

Театры

Оперный театр

пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.

28 ноября, 18.30 — «Щелкунчик»

30 ноября, 16.00 — «Спящая красавица»

1 декабря, 16.00 — «Риголетто»

Театр музкомедии

ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).

27 ноября, 19.00 — «Уполномочена заявить»

28 ноября, 18.30 — «Сильва»

28 ноября, 22.00 — Экскурсия по театру «Тайны ночного закулисья»

30 ноября, 18.30 — «Обыкновенное чудо»

1 декабря, 19.00 — Грузинский ансамбль песни и танца «Кутаиси»

3 декабря, 19.00 — «Большой переполох в маленьком городе»

Украинский театр

ул. Пастера, 15; тел.: 723-21-27, 723-89-77.

28 ноября, 19.00 — «Фантомы»

30 ноября, 19.00 — «Полет в ритме танго»

1 декабря, 19.00 — «Город моего детства»

2 декабря, 19.00 — «Одесская свадьба»

Русский театр

ул. Греческая, 48; тел. 722-45-04, 722-72-5018.30.

27 ноября, 19.00 — «Лист ожидания»

28 ноября, 19.00 — «Смешанные чувства»

29 ноября, 19.00 — «Вий»

30 ноября, 19.00 — «Лекарство от депрессии»

Филармония

ул. Бунина, 15, тел.: 725-15-36, 22-63-49.

27 ноября, 19.00 — Абонемент №12 «Камерный оркестр и его друзья»

29 ноября, 19.00 — Stand Up Клуб

Театр на Чайной

ул. Маразлиевская 34а; тел.: 743-14-21, (093) 487-84-16.

27 ноября, 19.00 — «Чеховские мотивы»

28 ноября, 19.00 — «Натали»

29 ноября, 19.00 — «Старики»

30 ноября, 19.00 — «ХХ. Семейная хроника»

Дом клоунов

ул. Ольгиевская, 23; тел.: 723-63-16.

28 ноября, 19.00 — «Одесский подкидыш»

29 ноября, 19.00 — «Пришел мужчина к женщине»

30 ноября, 19.00 — «Дон Жуан»

Театр кукол

ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.

29 ноября, 19.00 — «Олеся. Мистификация»

Театр юного зрителя

ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).

29 ноября, 19.00 — «Дядюшкин сон»

30 ноября, 19.00 — «Лісова пісня»

Куда пойти с внуками?

Театр кукол

ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.

30 ноября, 11.00, 13.00 — «Три поросенка»

Театр юного зрителя

ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).

30 ноября, 12.00 — «Маугли»

1 декабря, 12.00 — «Все мыши любят сыр!»

Выставки

Музей западного и восточного искусства

ул. Пушкинская, 9; тел.: 724-67-46.

До 5 декабря — выставка акварели «Вiд моря до моря».

Время работы: с 10.00 до 18.00, выходной день — среда.

Галерея «InVogue»

ул. Екатерининская, 25; тел.: 731-47-67.

До 2 декабря — выставка живописи современной художницы Инны Хасилевой «Eden».

Время работы: с 11.00 до 20.00, без выходных.

Дом-музей им. Н.К. Рериха

ул. Большая Арнаутская, 47; тел.: 715 -58-58.

До конца февраля — выставка одесского художника-графика Геннадия Гармидера.

Время работы: с 10.00 до 19.00, выходной день — пятница.

Краеведческий музей

ул. Гаванная, 4; тел. 726-98-98, 722-84-90.

До 8 декабря — выставка художественной керамики и акварели Людмилы Туржанской «Под знаком огня».

Время работы: с 10.00 до 17.00, выходной день — пятница.

Музей современного искусства

ул. Леонтовича, 5; тел. 759-10-18.

До 19 января — выставка к 80-летию одесского художника Владимира Стрельникова «Камень, который отвергли строители».

Время работы: с 12.00 до 19.00, выходной день — понедельник.

В программе мероприятий возможны изменения. Уточняйте интересующую вас информацию по телефону.

Фото: Одесский оперный театр

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