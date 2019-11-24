Афиша: какие спектакли и выставки можно посетить в Одессе на следующей неделе

Подборка культурных событий в городе на грядущую неделю:
Театры
Оперный театр
пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.
28 ноября, 18.30 — «Щелкунчик»
30 ноября, 16.00 — «Спящая красавица»
1 декабря, 16.00 — «Риголетто»
Театр музкомедии
ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).
27 ноября, 19.00 — «Уполномочена заявить»
28 ноября, 18.30 — «Сильва»
28 ноября, 22.00 — Экскурсия по театру «Тайны ночного закулисья»
30 ноября, 18.30 — «Обыкновенное чудо»
1 декабря, 19.00 — Грузинский ансамбль песни и танца «Кутаиси»
3 декабря, 19.00 — «Большой переполох в маленьком городе»
Украинский театр
ул. Пастера, 15; тел.: 723-21-27, 723-89-77.
28 ноября, 19.00 — «Фантомы»
30 ноября, 19.00 — «Полет в ритме танго»
1 декабря, 19.00 — «Город моего детства»
2 декабря, 19.00 — «Одесская свадьба»
Русский театр
ул. Греческая, 48; тел. 722-45-04, 722-72-5018.30.
27 ноября, 19.00 — «Лист ожидания»
28 ноября, 19.00 — «Смешанные чувства»
29 ноября, 19.00 — «Вий»
30 ноября, 19.00 — «Лекарство от депрессии»
Филармония
ул. Бунина, 15, тел.: 725-15-36, 22-63-49.
27 ноября, 19.00 — Абонемент №12 «Камерный оркестр и его друзья»
29 ноября, 19.00 — Stand Up Клуб
Театр на Чайной
ул. Маразлиевская 34а; тел.: 743-14-21, (093) 487-84-16.
27 ноября, 19.00 — «Чеховские мотивы»
28 ноября, 19.00 — «Натали»
29 ноября, 19.00 — «Старики»
30 ноября, 19.00 — «ХХ. Семейная хроника»
Дом клоунов
ул. Ольгиевская, 23; тел.: 723-63-16.
28 ноября, 19.00 — «Одесский подкидыш»
29 ноября, 19.00 — «Пришел мужчина к женщине»
30 ноября, 19.00 — «Дон Жуан»
Театр кукол
ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.
29 ноября, 19.00 — «Олеся. Мистификация»
Театр юного зрителя
ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).
29 ноября, 19.00 — «Дядюшкин сон»
30 ноября, 19.00 — «Лісова пісня»
Куда пойти с внуками?
Театр кукол
ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.
30 ноября, 11.00, 13.00 — «Три поросенка»
Театр юного зрителя
ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).
30 ноября, 12.00 — «Маугли»
1 декабря, 12.00 — «Все мыши любят сыр!»
Выставки
Музей западного и восточного искусства
ул. Пушкинская, 9; тел.: 724-67-46.
До 5 декабря — выставка акварели «Вiд моря до моря».
Время работы: с 10.00 до 18.00, выходной день — среда.
Галерея «InVogue»
ул. Екатерининская, 25; тел.: 731-47-67.
До 2 декабря — выставка живописи современной художницы Инны Хасилевой «Eden».
Время работы: с 11.00 до 20.00, без выходных.
Дом-музей им. Н.К. Рериха
ул. Большая Арнаутская, 47; тел.: 715 -58-58.
До конца февраля — выставка одесского художника-графика Геннадия Гармидера.
Время работы: с 10.00 до 19.00, выходной день — пятница.
Краеведческий музей
ул. Гаванная, 4; тел. 726-98-98, 722-84-90.
До 8 декабря — выставка художественной керамики и акварели Людмилы Туржанской «Под знаком огня».
Время работы: с 10.00 до 17.00, выходной день — пятница.
Музей современного искусства
ул. Леонтовича, 5; тел. 759-10-18.
До 19 января — выставка к 80-летию одесского художника Владимира Стрельникова «Камень, который отвергли строители».
Время работы: с 12.00 до 19.00, выходной день — понедельник.
В программе мероприятий возможны изменения. Уточняйте интересующую вас информацию по телефону.
Фото: Одесский оперный театр