Афиша для детей и взрослых: куда пойти в Одессе на следующей неделе

Подборка культурных мероприятий в Одессе на ближайшую неделю.

Оперный театр

пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.

20 ноября, 18.30 — «Жизель»

21 ноября, 18.30 — «Севильский цирюльник»

22 ноября, 18.30 — «Нуриев forever…»

23 ноября, 18.30 — Концерт органной музыки

Театр музкомедии

ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).

20 ноября, 19.00 — «Доктор знает все»

21 ноября, 18.30 — «Лгунья»

22 ноября, 18.30 — «Оскар»

23 ноября, 18.30 — «Моисей»

24 ноября, 16.00 — «Польская кровь»

Украинский театр

ул. Пастера, 15; тел.: 723-21-27, 723-89-77.

20 ноября, 19.00 — «Женитьба»

22 ноября, 18.30 — «Два ангела»

22 ноября, 19.00 — «Ричард III»

23 ноября, 18.00 — «Швейк»

24 ноября, 19.00 — «Конотопская ведьма»

26 ноября, 19.00 — «Турандот»

Русский театр

ул. Греческая, 48; тел. 722-45-04, 722-72-50

21 ноября, 19.00 — «Наполеон и Жозефина II»

22, 23 ноября, 19.00 — «На всякого мудреца довольно простоты»

24 ноября, 19.00 — «Закат»

Филармония

ул. Бунина, 15, тел.: 725-15-36, 22-63-49.

20 ноября, 19.00 — Гала-концерт Елены Шевченко «Музика в моєму житті»

22 ноября, 19.00 — Концерт классической музыки

26 ноября, 15.00 — «Эффект Моцарта»

Театр на Чайной

ул. Маразлиевская 34а; тел.: 743-14-21, (093) 487-84-16.

20 ноября, 19.00 — «Гармония»

21 ноября, 19.00 — «С днем рождения, сынок!»

22 ноября, 19.00 — «Смешная академия»

23 ноября, 19.00 — «Черная шкатулка»

24 ноября, 16.00 — «Стоило?!»

24 ноября, 19.00 — «Странный спектакль»

26 ноября, 19.00 — «MOLLY. На границе реальности и фантазии»

Дом клоунов

ул. Ольгиевская, 23; тел.: 723-63-16.

20 ноября, 19.00 — «Еврей и Эвридика»

21 ноября, 19.00 — «Дикарь Forever»

22 ноября, 19.00 — «Ромео и Джульетта»

23 ноября, 19.00 — Борис Барский «Вечер юмора и поэзии»

Театр кукол

ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.

21 ноября, 19.00 — «Бабы Бабеля»

Театр юного зрителя

ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).

20 ноября, 19.00 — «Моя профессия — синьор из высшего общества»

23 ноября, 19.00 — «Ну очень ковбойская история!»

Куда пойти с ребенком?

Оперный театр

пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.

24 ноября, 12.00 — «Алиса в стране чудес»

Театр музкомедии

ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).

23 ноября, 11.00 — «Золушка»

Филармония

ул. Бунина, 15, тел.: 725-15-36, 22-63-49.

24 ноября, 12.00 — Абонемент №1 «Юный меломан»

Театр кукол

ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.

23 ноября, 11.00, 13.00 — «Дюймовочка»

24 ноября, 11.00, 13.00 — «Прыгающая принцесса»

Театр юного зрителя

ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).

23 ноября, 12.00 — «Золотой ключик»

24 ноября, 12.00 — «Ну очень ковбойская история!»

Выставки

Галерея «InVogue»

ул. Екатерининская, 25; тел.: 731-47-67.

До 2 декабря — выставка живописи современной художницы Инны Хасилевой «Eden».

Время работы: с 11.00 до 20.00, без выходных.

Дом-музей им. Н.К. Рериха

ул. Большая Арнаутская, 47; тел.: 715 -58-58.

До конца февраля — выставка одесского художника-графика Геннадия Гармидера.

Время работы: с 10.00 до 19.00, выходной день — пятница.

Краеведческий музей

ул. Гаванная, 4; тел. 726-98-98, 722-84-90.

До 8 декабря — выставка художественной керамики и акварели Людмилы Туржанской «Под знаком огня».

Время работы: с 10.00 до 17.00, выходной день — пятница.

Греческий фонд культуры

Красный переулок, 20; тел.: 23-57-136.

До 24 ноября — фотовыставка «110 лет со дня рождения Янниса Рицоса», известного греческого поэта.

Время работы: понедельник-пятница — с 9.00 до 17.00, суббота — с 10.00 до 13.00, выходной день — воскресенье.

Музей современного искусства

ул. Леонтовича, 5; тел. 759-10-18.

До 19 января — выставка к 80-летию одесского художника Владимира Стрельникова «Камень, который отвергли строители».

Время работы: с 12.00 до 19.00, выходной день — понедельник.

Кстати

В программе мероприятий возможны изменения. Уточняйте интересующую вас информацию по телефону.

Фото: actual.today

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