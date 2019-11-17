Афиша для детей и взрослых: куда пойти в Одессе на следующей неделе

Подборка культурных мероприятий в Одессе на ближайшую неделю.
Оперный театр
пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.
20 ноября, 18.30 — «Жизель»
21 ноября, 18.30 — «Севильский цирюльник»
22 ноября, 18.30 — «Нуриев forever…»
23 ноября, 18.30 — Концерт органной музыки
Театр музкомедии
ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).
20 ноября, 19.00 — «Доктор знает все»
21 ноября, 18.30 — «Лгунья»
22 ноября, 18.30 — «Оскар»
23 ноября, 18.30 — «Моисей»
24 ноября, 16.00 — «Польская кровь»
Украинский театр
ул. Пастера, 15; тел.: 723-21-27, 723-89-77.
20 ноября, 19.00 — «Женитьба»
22 ноября, 18.30 — «Два ангела»
22 ноября, 19.00 — «Ричард III»
23 ноября, 18.00 — «Швейк»
24 ноября, 19.00 — «Конотопская ведьма»
26 ноября, 19.00 — «Турандот»
Русский театр
ул. Греческая, 48; тел. 722-45-04, 722-72-50
21 ноября, 19.00 — «Наполеон и Жозефина II»
22, 23 ноября, 19.00 — «На всякого мудреца довольно простоты»
24 ноября, 19.00 — «Закат»
Филармония
ул. Бунина, 15, тел.: 725-15-36, 22-63-49.
20 ноября, 19.00 — Гала-концерт Елены Шевченко «Музика в моєму житті»
22 ноября, 19.00 — Концерт классической музыки
26 ноября, 15.00 — «Эффект Моцарта»
Театр на Чайной
ул. Маразлиевская 34а; тел.: 743-14-21, (093) 487-84-16.
20 ноября, 19.00 — «Гармония»
21 ноября, 19.00 — «С днем рождения, сынок!»
22 ноября, 19.00 — «Смешная академия»
23 ноября, 19.00 — «Черная шкатулка»
24 ноября, 16.00 — «Стоило?!»
24 ноября, 19.00 — «Странный спектакль»
26 ноября, 19.00 — «MOLLY. На границе реальности и фантазии»
Дом клоунов
ул. Ольгиевская, 23; тел.: 723-63-16.
20 ноября, 19.00 — «Еврей и Эвридика»
21 ноября, 19.00 — «Дикарь Forever»
22 ноября, 19.00 — «Ромео и Джульетта»
23 ноября, 19.00 — Борис Барский «Вечер юмора и поэзии»
Театр кукол
ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.
21 ноября, 19.00 — «Бабы Бабеля»
Театр юного зрителя
ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).
20 ноября, 19.00 — «Моя профессия — синьор из высшего общества»
23 ноября, 19.00 — «Ну очень ковбойская история!»
Куда пойти с ребенком?
Оперный театр
пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.
24 ноября, 12.00 — «Алиса в стране чудес»
Театр музкомедии
ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).
23 ноября, 11.00 — «Золушка»
Филармония
ул. Бунина, 15, тел.: 725-15-36, 22-63-49.
24 ноября, 12.00 — Абонемент №1 «Юный меломан»
Театр кукол
ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.
23 ноября, 11.00, 13.00 — «Дюймовочка»
24 ноября, 11.00, 13.00 — «Прыгающая принцесса»
Театр юного зрителя
ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).
23 ноября, 12.00 — «Золотой ключик»
24 ноября, 12.00 — «Ну очень ковбойская история!»
Выставки
Галерея «InVogue»
ул. Екатерининская, 25; тел.: 731-47-67.
До 2 декабря — выставка живописи современной художницы Инны Хасилевой «Eden».
Время работы: с 11.00 до 20.00, без выходных.
Дом-музей им. Н.К. Рериха
ул. Большая Арнаутская, 47; тел.: 715 -58-58.
До конца февраля — выставка одесского художника-графика Геннадия Гармидера.
Время работы: с 10.00 до 19.00, выходной день — пятница.
Краеведческий музей
ул. Гаванная, 4; тел. 726-98-98, 722-84-90.
До 8 декабря — выставка художественной керамики и акварели Людмилы Туржанской «Под знаком огня».
Время работы: с 10.00 до 17.00, выходной день — пятница.
Греческий фонд культуры
Красный переулок, 20; тел.: 23-57-136.
До 24 ноября — фотовыставка «110 лет со дня рождения Янниса Рицоса», известного греческого поэта.
Время работы: понедельник-пятница — с 9.00 до 17.00, суббота — с 10.00 до 13.00, выходной день — воскресенье.
Музей современного искусства
ул. Леонтовича, 5; тел. 759-10-18.
До 19 января — выставка к 80-летию одесского художника Владимира Стрельникова «Камень, который отвергли строители».
Время работы: с 12.00 до 19.00, выходной день — понедельник.
Кстати
В программе мероприятий возможны изменения. Уточняйте интересующую вас информацию по телефону.
Фото: actual.today