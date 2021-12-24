Новости Одессы и Одесской области

Афіша безкоштовних подій Одеси 24-27 грудня

Афіша безкоштовних подій Одеси 24-27 грудня

До Нового року залишилися лічені дні. Або тиждень. Задумайтесь – останній тиждень року! Частіше за всього він проходить в передноворічних клопотах – прибирання, закупка продуктів та подарунків, завершення важливих та мілких справ та проєктів. Здається, що час звузився настільки, що цей тиждень перетворився на один безкінечний день… Ми пропонуємо вам сповільнитися, видохнути, оглянутися та наповнити цей час за спілкуванням, прогулянками по святкових ярмарках та куштуванням глінтвейну. Ну і звісно відвідати класні та безкоштовні події, які ми для вас підібрали.

Подписаться

Що: Німецький ярмарок

Де: Кірха

Коли: 24-27 грудня, з 11:30

 

Що: Сирний ярмарок

Де: Воронцовский провулок, 11

Коли: 25 грудня, 12:00-17:00

 

Що: Різдвяний благодійний ярмарок

Де: Парк Горького

Коли: 25-26 грудня, 12:00-20:00

Роэждественская ярмарка, афиша

Що: Парад Дідів Морозів

Де: Маршрут дивиться тут

Коли: 25 грудня, 16:00-20:00

 

Що: Відкриття виставки графіки “Ангели пам’яті”

Де: Маразліївська, 7, ВКО

Коли: 26 грудня, 16:00

выставка Ангелы памяти, афиша

Що: Презентація альбому “О фонтанах і не тільки”

Де: Пастера, 13, Національна бібліотека

Коли: 27 грудня, 15:00

 

Що: Україна в Антарктиці

Де: Онлайн

Коли: 27 грудня, 18:00

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить