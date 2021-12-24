Афіша безкоштовних подій Одеси 24-27 грудня

До Нового року залишилися лічені дні. Або тиждень. Задумайтесь – останній тиждень року! Частіше за всього він проходить в передноворічних клопотах – прибирання, закупка продуктів та подарунків, завершення важливих та мілких справ та проєктів. Здається, що час звузився настільки, що цей тиждень перетворився на один безкінечний день… Ми пропонуємо вам сповільнитися, видохнути, оглянутися та наповнити цей час за спілкуванням, прогулянками по святкових ярмарках та куштуванням глінтвейну. Ну і звісно відвідати класні та безкоштовні події, які ми для вас підібрали.
Де: Кірха
Коли: 24-27 грудня, з 11:30
Що: Сирний ярмарок
Де: Воронцовский провулок, 11
Коли: 25 грудня, 12:00-17:00
Що: Різдвяний благодійний ярмарок
Де: Парк Горького
Коли: 25-26 грудня, 12:00-20:00
Що: Парад Дідів Морозів
Де: Маршрут дивиться тут
Коли: 25 грудня, 16:00-20:00
Що: Відкриття виставки графіки “Ангели пам’яті”
Де: Маразліївська, 7, ВКО
Коли: 26 грудня, 16:00
Що: Презентація альбому “О фонтанах і не тільки”
Де: Пастера, 13, Національна бібліотека
Коли: 27 грудня, 15:00
Де: Онлайн
Коли: 27 грудня, 18:00