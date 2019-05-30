Афиша бесплатных событий Одессы с 31 мая – 2 июня

Подборка бесплатных мероприятий на ближайшие дни.

Что: Государственный экзамен студентов IV курса ОНМА

Где: Новосельского, 63, ОНМА им. Неждановой

Когда: 31 мая, 10:00

Что: Всеукраинский студенческий забег

Где: Парк Победы

Когда: 31 мая, 10:00

Что: Открытие выставки Полины Зиновиевой “Акценты в пространстве”

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 31 мая, 15:00

Что: Фестиваль Odessa Classics. Открытие выставки Арсена Завадова

Где: Пушкинская, 9, Музей западного и восточного искусства

Когда: 31 мая, 15:00

Что: Выставка “Об Одессе с любовью”

Где: Пантелеймоновская, 110, галерея Эксклюзив

Когда: 31 мая, 17:00

Что: Вечер инструментальной музыки

Где: Парк Шевченко, Ракушка

Когда: 31 мая, 18:00

Что: День рождения арт-студии Завод

Где: Бугаевская, 35, Zavod studio

Когда: 31 мая, 19:00

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Что: Тренировки у моря

Где: Ланжерон, р-н Хуторец

Когда: 1 июня, 7:00

Что: День детей

Где: Сквер Гамова

Когда: 1 июня, 10:00 – 15:00

Что: Праздник для детей от Нацполиции и патрульных

Где: Парк Шевченко, “Ракушка”

Когда: 1 июня, 10:00 – 13:00

Что: Фестиваль водных видов спорта

Где: Пляж Аркадия

Когда: 1-3 июня

Что: Детский фестиваль “Цукерки”

Где: с.Фонтанка, ТРЦ Ривьера

Когда: 1 июня, 10:00-19:00

Что: Сказка “Очень голодная гусеница”

Где: Парк Шевченко, Зеленый театр

Когда: 11:00-12:00

Что: День защиты детей в городском Центре админуслуг

Где: Косовская, 2Д

Когда: 1 июня, 11:00-15:30

Что: Международный день защиты детей

Где: Парк Победы

Когда: 1 июня, 11:00

Что: Праздник детства, раздача детских игр, рекорд Украины

Где: Парк Горького

Когда: 11:00-18:00

Что: Детский праздник

Где: Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Centre Котовский

Когда: 1 июня, 12:00-17:00

Что: Детский праздник на Дерибасовской

Где: Дерибасовская, кафе Компот

Когда: 12:00-16:00

Что: “Трамвай счастья”

Где: на маршруте №4 “Аркадия – Тираспольская площадь”

Когда: 12:00-18:00

Что: Праздник Мороженого

Где: ул.Семена Палия 93а, ТЦ «Семья», Сильпо с 16:00 – 18:00

ул. Небесной Сотни 2, ТЦ «Сити Центр», Сильпо с 13:00 – 15:00

Что: Детский праздник

Где: Небесной сотни, 2, ТРК City Centre

Когда: 1 июня, 13:00-18:00

Что: День защиты детей в Стамбульском парке

Где: Приморский бульвар, Стамбульский парк

Когда: 1 июня, 14:00 – 18:00

Что: Kids music day

Где: Семафорный, 4, FontanSky

Когда: 1 июня, 16:00

Что: Поэтический вечер-перформанс Андрея Пермякова

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 1 июня, 18:00

Что: Концерт

Где: Городской сад. Ротонда

Когда: 1 июня, 19:00

Что: Открытие выставки фоторабот Константина Малаховского “Параллельные миры”

Где: пер. Чайковского, 14

Когда: 1 июня, 19:00

Что: Велопокатушки в Черноморск

Где: Сбор в парке Горького, у фонтана

Когда: 1 июня, 19:30

Что: Парад мыльных пузырей

Где: Горсад

Когда: 2 июня, 14:00

Что: Волейбол на пляже. Возраст 16-24

Где: Пляж Ланжерон, 2 шара

Когда: 2 июня, 15:00-18:00

Что: Фестиваль Odessa Classics. Премьера фильма о Гии Канчелли “Тишина между нот”

Где: Нежинская 77/79, Beit Grand

Когда: 2 июня, 15:00

Что: Открытие выставки Эльмиры Шемсединовой «Портрет этюда»

Где: Екатерининская, 25, Invogue#ART

Когда: 2 июня, 17:00

Что: Сальса open air dance

Где: Пантелеймоновская, 110, Fresh market

Когда: 2 июня, 18:00