Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий Одессы с 31 мая – 2 июня

Афиша бесплатных событий Одессы с 31 мая – 2 июня

Подборка бесплатных мероприятий на ближайшие дни.

Что: Государственный экзамен студентов IV курса ОНМА
Где: Новосельского, 63, ОНМА им. Неждановой
Когда: 31 мая, 10:00

Что: Всеукраинский студенческий забег
Где: Парк Победы
Когда: 31 мая, 10:00

Что: Открытие выставки Полины Зиновиевой “Акценты в пространстве”
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 31 мая, 15:00

Что: Фестиваль Odessa Classics. Открытие выставки Арсена Завадова
Где: Пушкинская, 9, Музей западного и восточного искусства
Когда: 31 мая, 15:00

Что: Выставка “Об Одессе с любовью”
Где: Пантелеймоновская, 110, галерея Эксклюзив
Когда: 31 мая, 17:00

Что: Вечер инструментальной музыки 
Где: Парк Шевченко, Ракушка
Когда: 31 мая, 18:00

Что: День рождения арт-студии Завод
Где: Бугаевская, 35, Zavod studio
Когда: 31 мая, 19:00
Бесплатный билет +380968184833

Что: Тренировки у моря
Где: Ланжерон, р-н Хуторец
Когда: 1 июня, 7:00

Что: День детей
Где: Сквер Гамова
Когда: 1 июня, 10:00 – 15:00

Что: Праздник для детей от Нацполиции и патрульных
Где: Парк Шевченко, “Ракушка”
Когда: 1 июня, 10:00 – 13:00

Что: Фестиваль водных видов спорта
Где: Пляж Аркадия
Когда: 1-3 июня

Что: Детский фестиваль “Цукерки”
Где: с.Фонтанка, ТРЦ Ривьера
Когда: 1 июня, 10:00-19:00

Что: Сказка “Очень голодная гусеница”
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 11:00-12:00

Что: День защиты детей в городском Центре админуслуг
Где: Косовская, 2Д
Когда: 1 июня, 11:00-15:30

Что: Международный день защиты детей
Где: Парк Победы
Когда: 1 июня, 11:00

Что: Праздник детства, раздача детских игр, рекорд Украины
Где: Парк Горького
Когда: 11:00-18:00

Что: Детский праздник
Где: Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Centre Котовский
Когда: 1 июня, 12:00-17:00

Что: Детский праздник на Дерибасовской
Где: Дерибасовская, кафе Компот
Когда: 12:00-16:00

Что: “Трамвай счастья”
Где: на маршруте №4 “Аркадия – Тираспольская площадь”
Когда: 12:00-18:00

Что: Праздник Мороженого
Где: ул.Семена Палия 93а, ТЦ «Семья», Сильпо с 16:00 – 18:00
ул. Небесной Сотни 2, ТЦ «Сити Центр», Сильпо с 13:00 – 15:00

Что: Детский праздник
Где: Небесной сотни, 2, ТРК City Centre
Когда: 1 июня, 13:00-18:00

Что: День защиты детей в Стамбульском парке
Где: Приморский бульвар, Стамбульский парк
Когда: 1 июня, 14:00 – 18:00

Что: Kids music day
Где: Семафорный, 4, FontanSky
Когда: 1 июня, 16:00

Что: Поэтический вечер-перформанс Андрея Пермякова
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 1 июня, 18:00

Что: Концерт
Где: Городской сад. Ротонда
Когда: 1 июня, 19:00

Что: Открытие выставки фоторабот Константина Малаховского “Параллельные миры”
Где: пер. Чайковского, 14
Когда: 1 июня, 19:00

Что: Велопокатушки в Черноморск
Где: Сбор в парке Горького, у фонтана
Когда: 1 июня, 19:30

Что: Парад мыльных пузырей
Где: Горсад
Когда: 2 июня, 14:00

Что: Волейбол на пляже. Возраст 16-24 
Где: Пляж Ланжерон, 2 шара
Когда: 2 июня, 15:00-18:00

Что: Фестиваль Odessa Classics. Премьера фильма о Гии Канчелли “Тишина между нот”
Где: Нежинская 77/79, Beit Grand
Когда: 2 июня, 15:00

Что: Открытие выставки Эльмиры Шемсединовой «Портрет этюда»
Где: Екатерининская, 25, Invogue#ART
Когда: 2 июня, 17:00

Что: Сальса open air dance
Где: Пантелеймоновская, 110, Fresh market
Когда: 2 июня, 18:00

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Юлия Сущенко
Юлия Сущенко
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

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