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Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий Одессы на 23-25 августа

Афиша бесплатных событий Одессы на 23-25 августа

Подборка городских мероприятий на ближайшие три дня.

Что: Велоутро в Лузановке
Где: Сбор у памятника Суворову
Когда: Каждое утро 6:00

Что: Вышиванковый фестиваль
Где: Приморский бульвар
Когда: 23-26 августа

Что: Экскурсия на военные корабли
Где: Одесский морской порт
Когда: 23-24 августа, 11:00-18:00

Что: Степ-баттл
Где: Фонтанская дорога, Отель “Мирный”
Когда: 23 августа, 17:30

Что: Инсталляция виртуальной реальности “Пропагадариум”
Где: пер. Чайковского, 14
Когда: 23 – 31 августа, 11:00-19:00 (кроме понедельника)

Что: Проект “Я смогу!”
Где: Ришельевская, 33, Терминал 42
Когда: 23 августа, 17:00
Регистрация: http://bit.do/Ya-zmoju-Odesa

Что: Занятия для здоровья
Где: Аркадия -сити. Фонтан
Когда: 24-25 августа, 7:00-9:00
Регистрация: +38 (063) 229 94 47,
+38 (063) 229 94 48,
+38 (094) 954 02 29.

Что: Открытая тренировка “ Open running day”
Где: Парк Шевченко, памятник Шевченко
Когда: 24 августа, 8:30

Что: Фестиваль идей
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 24-26 августа, 9:00-19:00
Регистрация: www.ideasfest.in.ua

Что: Колор фест
Где: Дюковский парк
Когда: 24 августа, 15:00-21:00

Что: Этно-фест
Где: Парк Горького
Когда: 24-25 августа, 11:00-21:00

Что: Встреча с писательницей Галиной Вдовиченко и 36,6 котами
Где: Екатерининская, 2, Книгарня кав’ярня Старого Лева
Когда: 24 августа, 15:00

Что: Поэтический моноспектакль “Стоило?”
Где: Маразлиевская, 34-а, Театр на Чайной
Когда: 24 августа, 16:00
Free donation

Что: Патриотический автопробег
Где: Маршрут колонны Приморский бульвар – Думская площадь – Пушкинская – Ланжероновская – Ришельевская – Привокзальный пер – Привокзальная площадь – Среднефонтанская – Пироговская – прт. Шевченко – площадь 10 Апреля (ОСТАНОВКА) – Академическая – Французский бульвар – Итальянский бульвар – Привокзальная площадь – Пушкинская – Думская площадь – Приморский бульвар
Когда: 24 августа, 16:00-18:30

Что: Концерты у Дюка
Где: Приморский бульвар
Когда: 24-26 августа, 17:30-21:30

Что: Концерт Показ-Трио
Где: Софиевская, 5, Художественный музей
Когда: 24 августа, 18:30

Что: Концерт Арт-старт
Где: Горсад, Летній театр
Когда: 24 августа, 19:30

Что: Концерт группы YUKO
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 24 августа, 20:00
Вход по регистрации на Фестиваль идей www.ideasfest.in.ua

Что: День открытых дверей
Где: Софиевская, 5, Художественный музей
Когда: 25 августа, 11:00 – 17:30

Что: Открытая тренировка “Беги за рекордом”
Где: Французский бульвар, 27, Стадион Динамо
Когда: 25 августа, 8:00

Что: Мама-слет
Где: пл.Независимости, 1, ТЦ Панорама
Когда: 25 августа, 12:00
Регистрация: 0661982808

Что: Массовый диктант по украинскому языку
Где: Приморский бульвар
Когда: 25 августа, 17:30
Регистрация участников: https://forms.gle/91gHBoCQKnuziA1E9

Фото: архив “ОЖ”

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