Афиша бесплатных событий Одессы на 23-25 августа

Подборка городских мероприятий на ближайшие три дня.

Что: Велоутро в Лузановке

Где: Сбор у памятника Суворову

Когда: Каждое утро 6:00

Что: Вышиванковый фестиваль

Где: Приморский бульвар

Когда: 23-26 августа

Что: Экскурсия на военные корабли

Где: Одесский морской порт

Когда: 23-24 августа, 11:00-18:00

Что: Степ-баттл

Где: Фонтанская дорога, Отель “Мирный”

Когда: 23 августа, 17:30

Что: Инсталляция виртуальной реальности “Пропагадариум”

Где: пер. Чайковского, 14

Когда: 23 – 31 августа, 11:00-19:00 (кроме понедельника)

Что: Проект “Я смогу!”

Где: Ришельевская, 33, Терминал 42

Когда: 23 августа, 17:00

Регистрация: http://bit.do/Ya-zmoju-Odesa

Что: Занятия для здоровья

Где: Аркадия -сити. Фонтан

Когда: 24-25 августа, 7:00-9:00

Регистрация: +38 (063) 229 94 47,

+38 (063) 229 94 48,

+38 (094) 954 02 29.

Что: Открытая тренировка “ Open running day”

Где: Парк Шевченко, памятник Шевченко

Когда: 24 августа, 8:30

Что: Фестиваль идей

Где: Парк Шевченко, Зеленый театр

Когда: 24-26 августа, 9:00-19:00

Регистрация: www.ideasfest.in.ua

Что: Колор фест

Где: Дюковский парк

Когда: 24 августа, 15:00-21:00

Что: Этно-фест

Где: Парк Горького

Когда: 24-25 августа, 11:00-21:00

Что: Встреча с писательницей Галиной Вдовиченко и 36,6 котами

Где: Екатерининская, 2, Книгарня кав’ярня Старого Лева

Когда: 24 августа, 15:00

Что: Поэтический моноспектакль “Стоило?”

Где: Маразлиевская, 34-а, Театр на Чайной

Когда: 24 августа, 16:00

Free donation

Что: Патриотический автопробег

Где: Маршрут колонны Приморский бульвар – Думская площадь – Пушкинская – Ланжероновская – Ришельевская – Привокзальный пер – Привокзальная площадь – Среднефонтанская – Пироговская – прт. Шевченко – площадь 10 Апреля (ОСТАНОВКА) – Академическая – Французский бульвар – Итальянский бульвар – Привокзальная площадь – Пушкинская – Думская площадь – Приморский бульвар

Когда: 24 августа, 16:00-18:30

Что: Концерты у Дюка

Где: Приморский бульвар

Когда: 24-26 августа, 17:30-21:30

Что: Концерт Показ-Трио

Где: Софиевская, 5, Художественный музей

Когда: 24 августа, 18:30

Что: Концерт Арт-старт

Где: Горсад, Летній театр

Когда: 24 августа, 19:30

Что: Концерт группы YUKO

Где: Парк Шевченко, Зеленый театр

Когда: 24 августа, 20:00

Вход по регистрации на Фестиваль идей www.ideasfest.in.ua

Что: День открытых дверей

Где: Софиевская, 5, Художественный музей

Когда: 25 августа, 11:00 – 17:30

Что: Открытая тренировка “Беги за рекордом”

Где: Французский бульвар, 27, Стадион Динамо

Когда: 25 августа, 8:00

Что: Мама-слет

Где: пл.Независимости, 1, ТЦ Панорама

Когда: 25 августа, 12:00

Регистрация: 0661982808

Что: Массовый диктант по украинскому языку

Где: Приморский бульвар

Когда: 25 августа, 17:30

Регистрация участников: https://forms.gle/91gHBoCQKnuziA1E9

Фото: архив “ОЖ”