Афиша бесплатных событий Одессы на 20-25 сентября

Подборка городских мероприятий на ближайшие дни.
Что: Занятия для здоровья
Где: Аркадия, пляж
Когда: Каждый день, 7:00-9:00
Запись: +38(063) 22-99-447, +38(063) 22-99-448, +38(094) 95-40-229
Что: Сентябрьская встреча памяти Татьяны Аиновой, Елены Касьян, Семена Росовского, Анны Сон
Где: Ул. Пушкинская, 14, Музей Пушкина
Когда: 20 сентября, 15:00
Что: Встреча с тревел-фотографом Евгением Самученко «Марокко – волшебство оживших восточных сказок»
Где: Пер. Вице-адмирала Жукова, 17/19
Когда: 20 сентября, 19:00
Регистрация: здесь
Что: Фестиваль “Драйв-спорт-фест”
Где: Парк Горького
Когда: 21-22 сентября, 11:00-21:00
Что: Детский фестиваль “Город профессий”
Где: Парк им. Шевченко
Когда: 21 сентября, 12:00-15:00
Что: Поэтический моноспектакль “Стоило?”
Где: Маразлиевская, 34, Дворец студентов
Когда: 22 сентября, 16:00
Free donation
Что: Трансляция оперы “Пиноккио”
Где: Ришельевская, 33, Urban Music Hall
Когда: 23 сентября, 19:00
Что: Литературные чтения для детей
Где: Пастера, 15, Театр кукол
Когда: 25 сентября, 9:00 – 13:30
Что: Встреча с поэтом Андреем Любкой
Где: Дом ученых, Зеленый зал
Когда: 25 сентября, 16:30
Что: Открытие международного литературного фестиваля
Где: Дом ученых, Зеленый зал
Когда: 25 сентября, 18:00
Что: Ночь поэзии
Где: Дом ученых, Зеленый зал
Когда: 25 сентября, 20:30
Фото: из архива “ОЖ”
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