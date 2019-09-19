Афиша бесплатных событий Одессы на 20-25 сентября

Подборка городских мероприятий на ближайшие дни.

Что: Занятия для здоровья

Где: Аркадия, пляж

Когда: Каждый день, 7:00-9:00

Запись: +38(063) 22-99-447, +38(063) 22-99-448‬, +38(094) 95-40-229

Что: Сентябрьская встреча памяти Татьяны Аиновой, Елены Касьян, Семена Росовского, Анны Сон

Где: Ул. Пушкинская, 14, Музей Пушкина

Когда: 20 сентября, 15:00

Что: Встреча с тревел-фотографом Евгением Самученко «Марокко – волшебство оживших восточных сказок»

Где: Пер. Вице-адмирала Жукова, 17/19

Когда: 20 сентября, 19:00

Регистрация: здесь

Что: Фестиваль “Драйв-спорт-фест”

Где: Парк Горького

Когда: 21-22 сентября, 11:00-21:00

Что: Детский фестиваль “Город профессий”

Где: Парк им. Шевченко

Когда: 21 сентября, 12:00-15:00

Что: Поэтический моноспектакль “Стоило?”

Где: Маразлиевская, 34, Дворец студентов

Когда: 22 сентября, 16:00

Free donation

Что: Трансляция оперы “Пиноккио”

Где: Ришельевская, 33, Urban Music Hall

Когда: 23 сентября, 19:00

Что: Литературные чтения для детей

Где: Пастера, 15, Театр кукол

Когда: 25 сентября, 9:00 – 13:30

Что: Встреча с поэтом Андреем Любкой

Где: Дом ученых, Зеленый зал

Когда: 25 сентября, 16:30

Что: Открытие международного литературного фестиваля

Где: Дом ученых, Зеленый зал

Когда: 25 сентября, 18:00

Что: Ночь поэзии

Где: Дом ученых, Зеленый зал

Когда: 25 сентября, 20:30

Фото: из архива “ОЖ”