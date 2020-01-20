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Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий Одессы на 20-23 января

Афиша бесплатных событий Одессы на 20-23 января

Подборка бесплатных мероприятий в городе на ближайшие дни.

Что: Кинопоказ “Зоопарк”
Где: Ришельевская, 33, Urban Music Hall
Когда: 20 января, 19:00
Регистрация: https://forms.gle/GQ5WmLZm1LKXogkm7

Что: Открытый урок по аргентинскому танго
Где: Пироговская, 7/9, Дом офицеров, 4 этаж, каб.63
Когда: 21 января, 19:00
Регистрация обязательна: 0635948283, Ольга

Что: Показ фильмов ко Дню Соборности
Где: Троицкая 49/51, Б-ка Грушевского
Когда: 22 января, 14:00-19:00

Что: Открытие выставки “Сны Гоголя”
Где: Горсад, галерея ArtOdessa
Когда: 23 января, 18:00

Фото: “ОЖ”

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