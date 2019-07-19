Афиша бесплатных событий Одессы на 19-21 июля

Подборка бесплатных событий на ближайшие дни.

Что: Лекция: “Выдающиеся женщины Франции”

Где: Парк Шевченко, Зеленый театр

Когда: 19 июля, 19:00

Что: Кинопоказ “Свадьба моего лучшего друга”

Где: Парк Шевченко, поляна у “Ракушки”, Романтический кинотеатр

Когда: 19 июля, 20:45

Что: Функциональная тренировка Просыпайся_Одесса

Где: Ланжерон

Когда: 20 июля (по субботам), 7:00

Что: Занятия для здоровья

Где: Аркадия -сити. Фонтан

Когда: 20-21 июля, 7:00-9:00

Регистрация +38 (063) 229 94 47

+38 (063) 229 94 48

+38 (094) 954 02 29

Что: Открытие нового лекционного “Пространства”. Лекции о кино Дмитрия Бойко и Дарьи Зиборовой

Где: Аркадия, центральная аллея

Когда: 20 июля, 16:00

Что: Вечер Анны Яблонской: Я категорически против, чтобы меня прекращали любить

Где: Маразлиевская, 34-а, Театр на Чайной

Когда: 20 июля, 17:00

Что: Новая программа Анастасии Букиной

Где: Горсад, Летний театр

Когда: 20 июля, 19:30-22:30

Что: Мастер класс Zumba

Где: Аркадия-сити, сцена

Когда: 20 июля, 20:00

Что: Кинопоказ “Гордость и предубеждение”

Где: Парк Шевченко, поляна у “Ракушки”, Романтический кинотеатр

Когда: 20 июля, 20:45

Что: Поет Cover Band BIEHU

Где: Аркадия-сити, сцена

Когда: 21 июля, 20:00

Что: Кинопоказ “Римские каникулы”

Где: Парк Шевченко, поляна у “Ракушки”, Романтический кинотеатр

Когда: 21 июля, 20:45