Афиша бесплатных событий Одессы на 19-21 июля

Подборка бесплатных событий на ближайшие дни.
Что: Лекция: “Выдающиеся женщины Франции”
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 19 июля, 19:00
Что: Кинопоказ “Свадьба моего лучшего друга”
Где: Парк Шевченко, поляна у “Ракушки”, Романтический кинотеатр
Когда: 19 июля, 20:45
Что: Функциональная тренировка Просыпайся_Одесса
Где: Ланжерон
Когда: 20 июля (по субботам), 7:00
Что: Занятия для здоровья
Где: Аркадия -сити. Фонтан
Когда: 20-21 июля, 7:00-9:00
Регистрация +38 (063) 229 94 47
+38 (063) 229 94 48
+38 (094) 954 02 29
Что: Открытие нового лекционного “Пространства”. Лекции о кино Дмитрия Бойко и Дарьи Зиборовой
Где: Аркадия, центральная аллея
Когда: 20 июля, 16:00
Что: Вечер Анны Яблонской: Я категорически против, чтобы меня прекращали любить
Где: Маразлиевская, 34-а, Театр на Чайной
Когда: 20 июля, 17:00
Что: Новая программа Анастасии Букиной
Где: Горсад, Летний театр
Когда: 20 июля, 19:30-22:30
Что: Мастер класс Zumba
Где: Аркадия-сити, сцена
Когда: 20 июля, 20:00
Что: Кинопоказ “Гордость и предубеждение”
Где: Парк Шевченко, поляна у “Ракушки”, Романтический кинотеатр
Когда: 20 июля, 20:45
Что: Поет Cover Band BIEHU
Где: Аркадия-сити, сцена
Когда: 21 июля, 20:00
Что: Кинопоказ “Римские каникулы”
Где: Парк Шевченко, поляна у “Ракушки”, Романтический кинотеатр
Когда: 21 июля, 20:45
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