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Новости Одессы и Одесской области

Афиша бесплатных событий Одессы 6 – 12 июня

Афиша бесплатных событий Одессы 6 – 12 июня

Подборка бесплатных мероприятий на ближайшие дни.

Что: Кира Муратова. Всего один год
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 6 июня, 20:00

Что: Выставка форум “ ХХ Українська книга на Одещині”
Где: Пастера, 13, Национальная научная библиотека
Когда: 7 – 9 июня

Что: Социальная акция “Чужих стариков не бывает”
Где: Воробьева, 9, Областной центр психического здоровья
Когда: 7 июня, 10:00

Что: Встреча с писателем Андреем Кокотюхой
Где: Пастера, 13, Национальная научная библиотека
Когда: 7 июня, 12:00

Что: Презентация книги Елены Юрочки
Где: Троицкая, 49/51, Б-ка Грушевского
Когда: 7 июня, 14:00

Что: Презентация книги Ярославы Резниковой “Радуница”
Где: Пастера, 13, Национальная научная библиотека
Когда: 7 июня, 14:00

Что: Презентация книги Петра Лаглера “Чернобыль.Я пойду и буду жить”
Где: Успенская, 60, Немецкий читальный зал
Когда: 7 июня, 14:00

Что: Фестиваль Odessa classics. Open-air
Где: Потемкинская лестница
Когда: 7 июня, 21:00

Что: Презентация издательства Орбита
Где: Троицкая, 49/51, Б-ка Грушевского
Когда: 8 июня, 13:00

Что: Презентация книги “Власть и свобода”
Где: Пастера, 13, Национальная научная библиотека
Когда: 8 июня, 14:00

Что: Открытый микрофон. Проект Драбина
Где: Думская площадь
Когда: 8 июня, 15:00

Что: Концерт
Где: Дерибасовская, Горсад
Когда: 8 июня, 19:00

Что: Кинопонедельник. Весна священная
Где: Ришельевская, 33, Urban Music Hall
Когда: 10 июня, 18:00
Бесплатный билет +380989179551

Что: Лекция Итальянская Одесса
Где: Канатная 27/1, 4 City
Когда: 10 июня, 19:00
Бесплатный билет https://forms.gle/3VXff9R6qJ4486D2A  

Что: Открытие выставки Котарсис
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 12 июня, 16:00

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Юлия Сущенко
Юлия Сущенко
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

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