Афиша бесплатных событий Одессы 6 – 12 июня

Подборка бесплатных мероприятий на ближайшие дни.

Что: Кира Муратова. Всего один год

Где: Парк Шевченко, Зеленый театр

Когда: 6 июня, 20:00

Что: Выставка форум “ ХХ Українська книга на Одещині”

Где: Пастера, 13, Национальная научная библиотека

Когда: 7 – 9 июня

Что: Социальная акция “Чужих стариков не бывает”

Где: Воробьева, 9, Областной центр психического здоровья

Когда: 7 июня, 10:00

Что: Встреча с писателем Андреем Кокотюхой

Где: Пастера, 13, Национальная научная библиотека

Когда: 7 июня, 12:00

Что: Презентация книги Елены Юрочки

Где: Троицкая, 49/51, Б-ка Грушевского

Когда: 7 июня, 14:00

Что: Презентация книги Ярославы Резниковой “Радуница”

Где: Пастера, 13, Национальная научная библиотека

Когда: 7 июня, 14:00

Что: Презентация книги Петра Лаглера “Чернобыль.Я пойду и буду жить”

Где: Успенская, 60, Немецкий читальный зал

Когда: 7 июня, 14:00

Что: Фестиваль Odessa classics. Open-air

Где: Потемкинская лестница

Когда: 7 июня, 21:00

Что: Презентация издательства Орбита

Где: Троицкая, 49/51, Б-ка Грушевского

Когда: 8 июня, 13:00

Что: Презентация книги “Власть и свобода”

Где: Пастера, 13, Национальная научная библиотека

Когда: 8 июня, 14:00

Что: Открытый микрофон. Проект Драбина

Где: Думская площадь

Когда: 8 июня, 15:00

Что: Концерт

Где: Дерибасовская, Горсад

Когда: 8 июня, 19:00

Что: Кинопонедельник. Весна священная

Где: Ришельевская, 33, Urban Music Hall

Когда: 10 июня, 18:00

Бесплатный билет +380989179551

Что: Лекция Итальянская Одесса

Где: Канатная 27/1, 4 City

Когда: 10 июня, 19:00

Бесплатный билет https://forms.gle/3VXff9R6qJ4486D2A

Что: Открытие выставки Котарсис

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 12 июня, 16:00