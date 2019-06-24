Афиша бесплатных событий Одессы 24 – 27 июня

Подборка бесплатных мероприятий на ближайшие дни.

Что: Французская киноклассика в Зеленом. “Цезарь и Розали”

Где: Парк Шевченко “Зеленый театр”

Когда: 24 июня, 21:30

Что: Сорочинская ярмарка

Где: Приморский бульвар

Когда: 25 -30 июня

Что: Танцы в Стамбульском парке

Где: Стамбульский парк

Когда: 25 июня, 18:30

Что: Фестиваль детского творчества

Где: Городской сад

Когда: 26 июня, 12:00

Что: “Одесские музы поэтов”. Презентация книги Леонида Авербуха

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 26 июня, 17:00

Что: Андрей Бессараб. Непростой разговор с бывшим поколением

Где: Троицкая, 49/51 , б-ка Грушевского

Когда: 26 июня, 17:30