Афиша бесплатных событий Одессы 24 – 27 июня

Подборка бесплатных мероприятий на ближайшие дни.
Что: Французская киноклассика в Зеленом. “Цезарь и Розали”
Где: Парк Шевченко “Зеленый театр”
Когда: 24 июня, 21:30
Что: Сорочинская ярмарка
Где: Приморский бульвар
Когда: 25 -30 июня
Что: Танцы в Стамбульском парке
Где: Стамбульский парк
Когда: 25 июня, 18:30
Что: Фестиваль детского творчества
Где: Городской сад
Когда: 26 июня, 12:00
Что: “Одесские музы поэтов”. Презентация книги Леонида Авербуха
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 26 июня, 17:00
Что: Андрей Бессараб. Непростой разговор с бывшим поколением
Где: Троицкая, 49/51 , б-ка Грушевского
Когда: 26 июня, 17:30
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