Афиша бесплатных событий Одессы 24-27 февраля

Подборка бесплатных событий на ближайшие дни.
Что: Киноклуб с Яном Юсимом “Полурусская история”
Где: М.Арнаутская, 46-а, Мигдаль
Когда: 24 февраля, 17:00
Что:Концерт учеников школы Столярского
Где: Одесский краеведческий музей
Когда: 25 февраля, 13:00
Что: Краеведческие чтения
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 25 февраля, 13:00
Что: Вечер памяти Бориса Пивенштейна
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 26 февраля, 15:00
Что: Дискуссия: Как спасти одесскую архитектуру?
Где: Ришельевская, 33, Терминал, 42
Когда: 26 февраля, 17:00-20:00
Что: Лекция “SMM для бизнеса”
Где: Фонтанская, дор 3, Телестудия, PMA Odesa HUB
Когда: 26 февраля, 19:00
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Что: Занятия для здоровья
Где: Аркадия, пляж
Когда: Каждый день 7:00-9:00
Запись +38(063) 22-99-447
+38(063) 22-99-448
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