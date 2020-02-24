Афиша бесплатных событий Одессы 24-27 февраля

Что: Киноклуб с Яном Юсимом “Полурусская история”

Где: М.Арнаутская, 46-а, Мигдаль

Когда: 24 февраля, 17:00

Что:Концерт учеников школы Столярского

Где: Одесский краеведческий музей

Когда: 25 февраля, 13:00

Что: Краеведческие чтения

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 25 февраля, 13:00

Что: Вечер памяти Бориса Пивенштейна

Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей

Когда: 26 февраля, 15:00

Что: Дискуссия: Как спасти одесскую архитектуру?

Где: Ришельевская, 33, Терминал, 42

Когда: 26 февраля, 17:00-20:00

Что: Лекция “SMM для бизнеса”

Где: Фонтанская, дор 3, Телестудия, PMA Odesa HUB

Когда: 26 февраля, 19:00

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Что: Занятия для здоровья

Где: Аркадия, пляж

Когда: Каждый день 7:00-9:00

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