Админуслуги в Одессе: не платите за бесплатную услугу

Центр административных услуг предупреждает одесситов и жителей области о мошенниках. Если вы столкнулись с тем, что при консультации со специалистом по телефону или оформлении каких-либо документов все услуги предлагают провести на платной основе — имейте в виду: это мошенники.

В Центрах административных услуг всех граждан, независимо от возраста и статуса, обслуживают бесплатно. Просто необходимо предварительно записаться к специалисту. Это можно сделать:

через информационные терминалы в Центрах админ­услуг;

на официальном сайте — cnap.odessa.ua;

по телефонам: (048) 705-55-55 или 15-35.

или через онлайн-чат cnap.odessa.ua.

Если вас просят оплатить государственные услуги, сообщите об этом:

по телефону (048) 737-60-98 ;

; по электронной почте — dnap@omr.gov.ua

оставьте сообщение на сайте cnap.odessa.ua.

Ранее мы рассказывали о том, как оплатить коммуналку по телефону и публиковали пошаговую инструкцию.