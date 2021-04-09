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Админуслуги в Одессе: не платите за бесплатную услугу

Админуслуги в Одессе: не платите за бесплатную услугу

Центр административных услуг предупреждает одесситов и жителей области о мошенниках. Если вы столкнулись с тем, что при консультации со специалистом по телефону или оформлении каких-либо документов все услуги предлагают провести на платной основе — имейте в виду: это мошенники.

В Центрах административных услуг всех граждан, независимо от возраста и статуса, обслуживают бесплатно. Просто необходимо предварительно записаться к специалисту. Это можно сделать:

  • через информационные терминалы в Центрах админ­услуг;
  • на официальном сайте — cnap.odessa.ua;
  • по телефонам: (048) 705-55-55 или 15-35.
  • через онлайн-чат cnap.odessa.ua.

Если вас просят оплатить государственные услуги, сообщите об этом:

  • по телефону (048) 737-60-98;
  • по электронной почте — dnap@omr.gov.ua
  • оставьте сообщение на сайте cnap.odessa.ua.

Ранее мы рассказывали о том, как оплатить коммуналку по телефону и публиковали пошаговую инструкцию.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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