Админуслуги в Одессе: не платите за бесплатную услугу

Центр административных услуг предупреждает одесситов и жителей области о мошенниках. Если вы столкнулись с тем, что при консультации со специалистом по телефону или оформлении каких-либо документов все услуги предлагают провести на платной основе — имейте в виду: это мошенники.
В Центрах административных услуг всех граждан, независимо от возраста и статуса, обслуживают бесплатно. Просто необходимо предварительно записаться к специалисту. Это можно сделать:
- через информационные терминалы в Центрах админуслуг;
- на официальном сайте — cnap.odessa.ua;
- по телефонам: (048) 705-55-55 или 15-35.
- через онлайн-чат cnap.odessa.ua.
Если вас просят оплатить государственные услуги, сообщите об этом:
- по телефону (048) 737-60-98;
- по электронной почте — dnap@omr.gov.ua
- оставьте сообщение на сайте cnap.odessa.ua.
Ранее мы рассказывали о том, как оплатить коммуналку по телефону и публиковали пошаговую инструкцию.