Как оплатить коммуналку по телефону: инструкция «Одесской жизни»

В связи с локдауном и высоким уровнем заболеваемости коронавирусом, мы напоминаем нашим читателям, как оплатить коммунальные услуги быстро, удобно и безопасно — не выходя из дома. Все, что для этого необходимо, — связаться с сервисным центром «Приватбанка». Мы вам расскажем, как это сделать.

Вот пошаговая инструкция, как оплатить коммуналку по телефону.

ШАГ ПЕРВЫЙ

Наберите со своего мобильного телефона номер 37-00. Подождите несколько минут, вам должны перезвонить — ответьте.

ШАГ ВТОРОЙ

Когда с вами заговорит автоответчик — выберите меню «Створити платіж», для этого нужно нажать цифру «2».

ШАГ ТРЕТИЙ

В меню для оплаты коммунальных платежей выберите цифру «8».

Далее нажмите цифру «1» — «Створити або відредагувати платежі». Вам ответит оператор.

Иногда линия обслуживания может быть перегружена, поэтому нужно несколько минут подождать.

ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ

Связавшись с оператором, сообщите ему:

номер вашей карты, с которой будет осуществляться платеж (оплачивать коммунальные услуги можно с карт разных украинских банков);

куда и за какую услугу переводить деньги (наименование услуги и предприятия, в пользу которого хотите осуществить платеж, его реквизиты);

реквизиты плательщика, период оплаты, показания счетчиков;

сумму платежа.

Не волнуйтесь: если что-то пойдет не так, оператор вам подскажет что и как нужно сделать. Главное, иметь при себе квитанции.

ШАГ ПЯТЫЙ

Как только операция будет завершена — оператор вам сообщит. Платежи проводятся в течение одного рабочего дня после звонка.

Придется ли заплатить комиссию?

Все платежи принимаются только у клиентов «Приватбанка» и с номера телефона, который вы указали в договоре во время оформления карточки.

Для клиентов банка пенсионного возраста оплата коммунальных услуг (до трех тысяч гривен) по номеру 37-00 осуществляется без комиссии. Комиссия за оплату услуг с других банковских карт — от 15 гривен.

Также будьте внимательны: размер комиссии за коммунальные услуги может отличаться от стандартной и зависит от условий договора с получателем.

Справка «Одесской жизни»

Еще весной 2020 года «Приватбанк» запустил услугу оплаты коммунальных услуг по телефону. Для этого нужно позвонить в службу поддержки банка по телефону 37-00 (бесплатно). Вам перезвонит оператор, который поможет правильно заполнить платежные реквизиты и оплатить услуги коммунальных служб. Кроме оплаты коммуналки, по этому номеру можно совершать многие банковские операции без посещения отделения.

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