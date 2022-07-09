Админуслуги в Одессе: возобновляется регистрация места жительства

С 11 июля 2022 года одесские Центры предоставления административных услуг (ЦНАПы) возобновляют запись на административные услуги по регистрации/снятию с регистрации места жительства (или пребывания) лица.
Об этом информирует пресс-служба Одесского горсовета.
Прием на получение услуг осуществляется по предварительной записи в электронную очередь.
Адреса ЦНАПов в Одессе:
- ул. Косовская, 2Д;
- проспект Добровольского, 106;
- ул. Академика Королева, 9;
- ул. Генерала Петрова, 22.
График приема граждан: понедельник-суббота с 09:00 до 17:00.
В мэрии также напоминают, что в период действия военного положения услуги по регистрации/снятию с регистрации места жительства военнообязанных лиц осуществляется только при наличии в их военно-учетных документах соответствующих отметок районных (городских) военных комиссариатов.
Также напомним, что в связи с большим спросом на паспортные услуги, одесские ЦНАПы приостановили предварительную запись на июль. О начале записи на август будет сообщено дополнительно.