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Админуслуги в Одессе: возобновляется регистрация места жительства

Админуслуги в Одессе: возобновляется регистрация места жительства

С 11 июля 2022 года одесские Центры предоставления административных услуг (ЦНАПы) возобновляют запись на административные услуги по регистрации/снятию с регистрации места жительства (или пребывания) лица.
Об этом информирует пресс-служба Одесского горсовета.

Прием на получение услуг осуществляется по предварительной записи в электронную очередь.

Адреса ЦНАПов в Одессе:

  • ул. Косовская, 2Д;
  • проспект Добровольского, 106;
  • ул. Академика Королева, 9;
  • ул. Генерала Петрова, 22.

График приема граждан: понедельник-суббота с 09:00 до 17:00.

В мэрии также напоминают, что в период действия военного положения услуги по регистрации/снятию с регистрации места жительства военнообязанных лиц осуществляется только при наличии в их военно-учетных документах соответствующих отметок районных (городских) военных комиссариатов.

Также напомним, что в связи с большим спросом на паспортные услуги, одесские ЦНАПы приостановили предварительную запись на июль. О начале записи на август будет сообщено дополнительно.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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