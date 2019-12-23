Администраторы гостиницы заплатят кругленькую сумму за травлю одесситки

Там постояльцы отеля пожаловались администрации на то, что их заливает одесситка, живущая в том же здании этажом выше.

Об этом стало известно из материалов Единого судебного реестра.

На горожанку стали писать жалобы в полицию, ГСЧС и налоговую инспекцию. При этом доказательств затопления истец не предоставил.

Одесситка, в свою очередь, очень по этому поводу переживала. Спустя какое-то время из-за эмоциональной нагрузки у нее даже случился инфаркт. Когда женщина обратилась к медикам, те порекомендовали ограничить ситуации, заставляющие ее нервничать. Однако отношения с администрацией отеля оставались натянутыми.

В итоге горожанка обратилась в суд, потребовав моральной компенсации за эмоциональные переживания. Там, изучив ее обращение, сочли претензии справедливыми. Судьи постановили, что женщине создали невыносимые условия существования в обществе. За травлю одесситке полагается 30 тысяч гривен от администрации отеля.

Фото: gif.cmtt.space

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!