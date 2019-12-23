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Новости Одессы и Одесской области

Администраторы гостиницы заплатят кругленькую сумму за травлю одесситки

Администраторы гостиницы заплатят кругленькую сумму за травлю одесситки

Инцидент произошел на улице Еврейской.

Там постояльцы отеля пожаловались администрации на то, что их заливает одесситка, живущая в том же здании этажом выше.

Об этом стало известно из материалов Единого судебного реестра.

На горожанку стали писать жалобы в полицию, ГСЧС и налоговую инспекцию. При этом доказательств затопления истец не предоставил.

Одесситка, в свою очередь, очень по этому поводу переживала. Спустя какое-то время из-за эмоциональной нагрузки у нее даже случился инфаркт. Когда женщина обратилась к медикам, те порекомендовали ограничить ситуации, заставляющие ее нервничать. Однако отношения с администрацией отеля оставались натянутыми.

В итоге горожанка обратилась в суд, потребовав моральной компенсации за эмоциональные переживания. Там, изучив ее обращение, сочли претензии справедливыми. Судьи постановили, что женщине создали невыносимые условия существования в обществе. За травлю одесситке полагается 30 тысяч гривен от администрации отеля.

Фото: gif.cmtt.space

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