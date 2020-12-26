Администратор одесского кафе «попал» на штраф за нарушение карантина выходного дня

Как сообщается в реестре судебных решений, кафе на улице Канатной принимало посетителей на выходных, хотя в те дни действовал карантин выходного дня, и заведение могло работать только на вынос и доставку.

Полицейские выписали протокол 22 ноября. То, что в кафе были посетители, зафиксировала видеокамера.

Представившийся администратором кафе мужчина оказался гражданином Азербайджана. На суде он заявил, что работает поваром, а люди, которые находились внутри — сотрудники заведения. Но суд не поверил в эту версию, так как на видео было отчетливо представлено, что эти люди сидели за столом и пили разные напитки.

В итоге суд признал администратора виновным в нарушении правил карантина и оштрафовал его на 17 тысяч гривен.

Ранее Киевский районный суд Одессы оштрафовал на 17 тысяч гривен уличного продавца за торговлю без маски.

Читайте также: В Украине усилили карантин: к чему готовиться одесситам?

Фото Татьяны Сяровой