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Администратор одесского кафе «попал» на штраф за нарушение карантина выходного дня

Администратор одесского кафе «попал» на штраф за нарушение карантина выходного дня

Приморский районный суд Одессы приговорил к штрафу администратора кафе уличной еды за нарушение карантина выходного дня.

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Как сообщается в реестре судебных решений, кафе на улице Канатной принимало посетителей на выходных, хотя в те дни действовал карантин выходного дня, и заведение могло работать только на вынос и доставку.

Полицейские выписали протокол 22 ноября. То, что в кафе были посетители, зафиксировала видеокамера.

Представившийся администратором кафе мужчина оказался гражданином Азербайджана. На суде он заявил, что работает поваром, а люди, которые находились внутри — сотрудники заведения. Но суд не поверил в эту версию, так как на видео было отчетливо представлено, что эти люди сидели за столом и пили разные напитки.

В итоге суд признал администратора виновным в нарушении правил карантина и оштрафовал его на 17 тысяч гривен.

Ранее Киевский районный суд Одессы оштрафовал на 17 тысяч гривен уличного продавца за торговлю без маски.

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Фото Татьяны Сяровой

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