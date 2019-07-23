На пляжах Одеської області впродовж двох днів відбуватимуться військові навчання

У зв’язку з проведенням випробувань з бойовими стрільбами, туристів та місцевих жителів просять утриматися від відвідування пляжів.

24 та 25 липня від населеного пункту Миколаївка до населеного пункту Лебедівка відбуватимуться військові навчання.

Про це повідомляє Татарбунарська РДА.

Навчання відбуватимуться на узбережжі Чорного моря.

Будь-які випробування, які відбуватимуться під час навчань, потенційно небезпечні. Тому місцевих жителів та туристів просять не знаходитись у вказаному районі у визначені терміни.

Фото: Юрий Лукашов