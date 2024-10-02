Новости Одессы и Одесской области

Магнитные бури: будет ли 2 октября «тяжелым» днем

Магнитные бури: будет ли 2 октября «тяжелым» днем

В среду, 2 октября, на Земле существенных магнитных бурь не ожидается. Геомагнитная обстановка будет спокойной.

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сегодня ожидается небольшая солнечная активность К-индекса 3 (зеленый уровень), которая не окажет существенного влияния на людей.

К-индекс применяют для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Риски от магнитных бурь

Они могут негативно влиять на здоровье, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или высоким кровяным давлением. Такие симптомы, как головная боль, головокружение, беспокойство и общий дискомфорт, могут возникнуть из-за изменений атмосферного давления и электромагнитной среды.

Хотя не все испытывают эти симптомы, магнитные бури могут влиять на людей, чувствительных к изменениям в окружающей среде. Облегчить состояние можно благодаря полноценному сну, прогулкам на свежем воздухе и правильному питанию.

Кроме проблем со здоровьем, магнитные бури могут мешать работе технологий. Они могут нарушить работу электросетей, систем GPS и других навигационных инструментов, что может иметь значительные последствия для транспортных и спутниковых операций.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua