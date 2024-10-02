Магнитные бури: будет ли 2 октября «тяжелым» днем

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сегодня ожидается небольшая солнечная активность К-индекса 3 (зеленый уровень), которая не окажет существенного влияния на людей.

К-индекс применяют для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Риски от магнитных бурь

Они могут негативно влиять на здоровье, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или высоким кровяным давлением. Такие симптомы, как головная боль, головокружение, беспокойство и общий дискомфорт, могут возникнуть из-за изменений атмосферного давления и электромагнитной среды.

Хотя не все испытывают эти симптомы, магнитные бури могут влиять на людей, чувствительных к изменениям в окружающей среде. Облегчить состояние можно благодаря полноценному сну, прогулкам на свежем воздухе и правильному питанию.

Кроме проблем со здоровьем, магнитные бури могут мешать работе технологий. Они могут нарушить работу электросетей, систем GPS и других навигационных инструментов, что может иметь значительные последствия для транспортных и спутниковых операций.