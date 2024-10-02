Магнітні бурі: чи буде 2 жовтня «важким» днем

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, сьогодні очікується невелика сонячна активність К-індексу 3 (зелений рівень), яка не матиме істотного впливу на людей.

К-індекс застосовують для позначення інтенсивності магнітних бур, геомагнітна активність яких вимірюється за шкалою від 0 до 9.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Ризики від магнітних бур

Вони можуть негативно впливати на здоров’я, особливо у людей із серцево-судинними захворюваннями або високим кров’яним тиском. Такі симптоми, як головний біль, запаморочення, занепокоєння і загальний дискомфорт, можуть виникнути через зміни атмосферного тиску та електромагнітного середовища.

Хоча не всі відчувають ці симптоми, магнітні бурі можуть впливати на людей, чутливих до змін у навколишньому середовищі. Полегшити стан можна завдяки повноцінному сну, прогулянкам на свіжому повітрі та правильному харчуванню.

Крім проблем зі здоров’ям, магнітні бурі можуть заважати роботі технологій. Вони можуть порушити роботу електромереж, систем GPS та інших навігаційних інструментів, що може мати значні наслідки для транспортних і супутникових операцій.