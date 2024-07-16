Магнитные бури: будет ли беспокоить солнечная активность 16 июля

Магнитная буря – явление, вызванное постоянными вспышками и взрывами на Солнце, в итоге которых выделяется существенное количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро двигаются по разным направлениям, в том числе к Земле. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными бурями или солнечными бурями.

Для различения магнитных бурь используется индекс уровня мощности, известный как К-индексы. Колебания в частях от К-индекса 1 до К-индекса 4 считаются незначительными и часто остаются незамеченными для жителей Земли. Любые магнитные бури, превышающие К-индекс 5, классифицируются как бури красного уровня, которые могут повлиять на жизнь человека и привести к снижению общего самочувствия.

Кроме того, во время магнитных бурь высокого уровня такие источники связи, как башни сотовой связи, спутники, радиочастоты и GPRS, могут испытать сбои в работе. Во время магнитных бурь, достигающих К-индекса 7 или 8, можно наблюдать полярные сияния.

Магнитные бури влияют на атмосферное давление, поэтому некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость и стресс. Не существует специального лекарства от магнитных бурь, но преодолевая симптомы с помощью обычного лекарства, вы сможете облегчить свое состояние.

Как помочь организму во время магнитных бурь?