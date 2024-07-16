Магнітні бурі: чи турбуватиме сонячна активність 16 липня

Магнітна буря – явище, спричинене постійними спалахами та вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються в різних напрямках, зокрема до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними бурями або сонячними бурями.

Для розрізнення магнітних бур використовується індекс рівня потужності, відомий як К-індекси. Коливання в частинах від К-індексу 1 до К-індексу 4 вважаються незначними і часто залишаються непоміченими для жителів Землі. Будь-які магнітні бурі, що перевищують К-індекс 5, класифікуються як бурі червоного рівня, які можуть вплинути на життя людини і призвести до зниження загального самопочуття.

Крім того, під час магнітних бур високого рівня такі джерела зв’язку, як вежі стільникового зв’язку, супутники, радіочастоти і GPRS, можуть зазнати збоїв у роботі. Під час магнітних бур, що досягають К-індексу 7 або 8, можна спостерігати полярні сяйва.

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, тому деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес. Не існує спеціальних ліків від магнітних бур, але долаючи симптоми за допомогою звичайних ліків, ви зможете полегшити свій стан.

Як допомогти організму під час магнітних бур?