8 апреля: в Украине день работников ТЦК, а в мире уважают буддистов, ромов и фэн-шуй

День работников ТЦК и СП

День работников Территориальных сервисных центров комплектования и социальной защиты отмечается в Украине 8 апреля. Это профессиональный праздник. Именно в этот день 1918 года на территории современной Украины были основаны военные комиссариаты. Они отвечают за организацию мобилизации, учета и подготовки к службе.

Международный день конкурса красоты

Также 8 апреля – Международный день конкурса красоты. Праздник был создан в 2018 году. Оно чествует талант и стремление женщин, которые по всему миру принимают участие в конкурсах красоты. Первый конкурс красоты был проведен по инициативе Финеаса Тейлора Барнума в 1854 году. Однако респектабельный статус такое событие получило лишь в 1921 году, когда в США был проведен конкурс «Мисс Америка».

День карликового бегемота

А еще 8 апреля – День карликового бегемота. Впервые праздник отпраздновали в 2013 году по инициативе Pygmy Hippo Foundation, которая является некоммерческой организацией, занимающейся сохранностью карликовых бегемотов. Пока это событие не является глобальной инициативой, но оно достаточно важно среди других экологических мероприятий.

Международный день буддизма

8 апреля отмечается Международный день буддизма. Дата празднования была выбрана в честь дня рождения Будды Шакьямуни, который был основателем этого учения. В Японии праздник называется «Фестиваль цветов». Буддизм – религиозно-философское учение, появившееся в Древней Индии около 6 века до нашей эры.

Международный день ромов

Также 8 апреля Международный день ромов. Праздник был начат в 1990 году на Всемирном конгрессе ромов, который прошел в Польше. Дата была выбрана в честь даты проведения первого конгресса. Также в этот день у ромов празднуют день лошадей (украшение лошадей венками).

Международный день фэн-шуй

8 апреля отмечают Международный день фэн-шуй. Это древняя философия, возникшая примерно 3 тысячи лет назад в Китае. Фэн-шуй довольно сложная система позиционирования построек и предметов внутри них так, чтобы согласовать их положение с духовными силами.

Какие исторические события произошли 8 апреля

1513 — испанский мореплаватель Понсе де Леон объявил Флориду владением Испании.

1548 — Перу провозглашена территорией Испании.

1767 — королевство Аютия (Таиланд) упало под давлением бирманских захватчиков.

1820 — на греческом острове Милос крестьянин нашел статую, которую назовут Венера Милосская.

1847 — в Киеве арестовали поэта Тараса Шевченко и историка Николая Костомарова за принадлежность к Кирилло-Мефодиевскому обществу.

1904 — Великобритания и Франция подписали соглашение, названное «Сердечным соглашением», которое положило конец почти тысячелетней истории конфликтов между двумя нациями.

1919 — большевики провозгласили Украину советской республикой.

1962 — на референдуме французы одобрили Эвианские соглашения, предоставлявшие независимость Алжиру.

1966 — Леонид Брежнев избран генеральным секретарем ЦК КПСС.

1971 — в Лондоне состоялся первый Всемирный конгресс ромов.

1986 — советский лидер Михаил Горбачев во время визита в Тольятти впервые употребил слово «перестройка».

1988 — СССР объявил о решении вывести войска из Афганистана.

1990 — начался показ сериала «Твин Пикс».

1999 — Правительство Югославии объявило о прекращении боевых действий в Косово.

2005 — состоялась церемония похорон Папы Римского Иоанна Павла II. Ее считают самым массовым церемониальным событием в истории человечества — на нем присутствовало 300 тыс. человек.

2022 — российские оккупанты обстреляли вокзал Краматорска — 53 погибших.

Кто родился 8 апреля