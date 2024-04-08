8 квітня: в Україні день працівників ТЦК, а в світі шанують будистів, ромів та фен-шуй

День працівників ТЦК та СП

День працівників Територіальних сервісних центрів комплектування та соціального захисту святкують в Україні 8 квітня. Це професійне свято. Саме цього дня 1918 року на території сучасної України були засновані військові комісаріати. Вони відповідають за організацію мобілізації, облік та підготовку до служби.

Міжнародний день конкурсу краси

Також 8 квітня Міжнародний день конкурсу краси. Свято було створене 2018 року. Воно вшановує талант та прагнення жінок, які в усьому світі беруть участь в конкурсах краси. Перший конкурс краси було проведено за ініціативи Фінеаса Тейлора Барнума 1854 року. Однак респектабельного статусу така подія здобула лише 1921 року, коли у США було проведено конкурс “Міс Америка”.

День карликового бегемота

А ще 8 квітня День карликового бегемота. Вперше свято відсвяткували 2013 року за ініціативи Pygmy Hippo Foundation, яка є некомерційною організацією, що займається збереженням карликових бегемотів. Поки ця подія не є глобальною ініціативою, але вона досить важлива серед інших екологічних заходів.

Міжнародний день буддизму

8 квітня святкують Міжнародний день буддизму. Дату святкування обрали на честь дня народження Будди Шак’ямуні, який був основоположником цього вчення. В Японії свято називається “Фестиваль квітів”. Буддизм — релігійно-філософське вчення, яке з’явилося у Давній Індії близько 6 століття до нашої ери.

Міжнародний день ромів

Також 8 квітня Міжнародний день ромів. Свято було започатковане 1990 року на Всесвітньому конгресі ромів, який пройшов у Польщі. Дату обрали на честь дати проведення першого конгресу. Також цього дня у ромів святкують день коней (прикрашання коней вінками).

Міжнародний день фен-шуй

8 квітня святкують Міжнародний день фен-шуй. Це давня філософія, яка виникла приблизно 3 тисячі років тому у Китаї. Фен-шуй досить складна система позиціонування будівель і предметів всередині них так, щоб узгодити їх положення з духовними силами.

Які історичні події стались 8 квітня

1513 — іспанський мореплавець Понсе де Леон оголосив Флориду володінням Іспанії.

1548 — Перу проголошено територією Іспанії.

1767 — королівство Аютія (Таїланд) впало під тиском бірманських загарбників.

1820 — на грецькому острові Мілос селянин знайшов статую, яку назвуть Венера Мілоська.

1847 — в Києві заарештували поета Тараса Шевченка та історика Миколу Костомарова за приналежність до Кирило-Мефодіївського товариства.

1904 — Велика Британія і Франція підписали угоду, названу «Сердечною угодою», що поклала край майже тисячолітній історію конфліктів між двома націями.

1919 — більшовики проголосили Україну радянською республікою.

1962 — на референдумі французи схвалили Евіанські угоди, що надавали незалежність Алжиру.

1966 — Леонід Брежнєв обраний генеральним секретарем ЦК КПРС.

1971 — в Лондоні відбувся перший Всесвітній конгрес ромів.

1986 — радянський лідер Михайло Горбачов ід час візиту в Тольятті вперше ужив слово «перебудова».

1988 — СРСР оголосив про рішення вивести війська з Афганістану.

1990 — розпочався показ серіалу «Твін Пікс».

1999 — Уряд Югославії оголосив про припинення бойових дій в Косово.

2005 — відбулась церемонія похорону Папи Римського Івана Павла II. Її вважають наймасовішою церемоніальною подією в історії людства — на ній були присутні 300 тис. осіб.

2022 — російські окупанти обстріляли вокзал Краматорська — 53 загиблих.

Хто народився 8 квітня