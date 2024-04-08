8 квітня: в Україні день працівників ТЦК, а в світі шанують будистів, ромів та фен-шуй

8 квітня 2024 року в Україні професійне свято у працівників ТЦК. Також сьогодні Міжнародний день конкурсу краси, ромів, буддизму, карликових бегемотів та вчення фен-шуй.
День працівників ТЦК та СП
День працівників Територіальних сервісних центрів комплектування та соціального захисту святкують в Україні 8 квітня. Це професійне свято. Саме цього дня 1918 року на території сучасної України були засновані військові комісаріати. Вони відповідають за організацію мобілізації, облік та підготовку до служби.
Міжнародний день конкурсу краси
Також 8 квітня Міжнародний день конкурсу краси. Свято було створене 2018 року. Воно вшановує талант та прагнення жінок, які в усьому світі беруть участь в конкурсах краси. Перший конкурс краси було проведено за ініціативи Фінеаса Тейлора Барнума 1854 року. Однак респектабельного статусу така подія здобула лише 1921 року, коли у США було проведено конкурс “Міс Америка”.
День карликового бегемота
А ще 8 квітня День карликового бегемота. Вперше свято відсвяткували 2013 року за ініціативи Pygmy Hippo Foundation, яка є некомерційною організацією, що займається збереженням карликових бегемотів. Поки ця подія не є глобальною ініціативою, але вона досить важлива серед інших екологічних заходів.
Міжнародний день буддизму
8 квітня святкують Міжнародний день буддизму. Дату святкування обрали на честь дня народження Будди Шак’ямуні, який був основоположником цього вчення. В Японії свято називається “Фестиваль квітів”. Буддизм — релігійно-філософське вчення, яке з’явилося у Давній Індії близько 6 століття до нашої ери.
Міжнародний день ромів
Також 8 квітня Міжнародний день ромів. Свято було започатковане 1990 року на Всесвітньому конгресі ромів, який пройшов у Польщі. Дату обрали на честь дати проведення першого конгресу. Також цього дня у ромів святкують день коней (прикрашання коней вінками).
Міжнародний день фен-шуй
8 квітня святкують Міжнародний день фен-шуй. Це давня філософія, яка виникла приблизно 3 тисячі років тому у Китаї. Фен-шуй досить складна система позиціонування будівель і предметів всередині них так, щоб узгодити їх положення з духовними силами.
Які історичні події стались 8 квітня
- 1513 — іспанський мореплавець Понсе де Леон оголосив Флориду володінням Іспанії.
- 1548 — Перу проголошено територією Іспанії.
- 1767 — королівство Аютія (Таїланд) впало під тиском бірманських загарбників.
- 1820 — на грецькому острові Мілос селянин знайшов статую, яку назвуть Венера Мілоська.
- 1847 — в Києві заарештували поета Тараса Шевченка та історика Миколу Костомарова за приналежність до Кирило-Мефодіївського товариства.
- 1904 — Велика Британія і Франція підписали угоду, названу «Сердечною угодою», що поклала край майже тисячолітній історію конфліктів між двома націями.
- 1919 — більшовики проголосили Україну радянською республікою.
- 1962 — на референдумі французи схвалили Евіанські угоди, що надавали незалежність Алжиру.
- 1966 — Леонід Брежнєв обраний генеральним секретарем ЦК КПРС.
- 1971 — в Лондоні відбувся перший Всесвітній конгрес ромів.
- 1986 — радянський лідер Михайло Горбачов ід час візиту в Тольятті вперше ужив слово «перебудова».
- 1988 — СРСР оголосив про рішення вивести війська з Афганістану.
- 1990 — розпочався показ серіалу «Твін Пікс».
- 1999 — Уряд Югославії оголосив про припинення бойових дій в Косово.
- 2005 — відбулась церемонія похорону Папи Римського Івана Павла II. Її вважають наймасовішою церемоніальною подією в історії людства — на ній були присутні 300 тис. осіб.
- 2022 — російські окупанти обстріляли вокзал Краматорська — 53 загиблих.
Хто народився 8 квітня
- 1460 — Понсе де Леон, іспанський мандрівник.
- 1605 — Філіп IV Красивий, король Іспанії та Португалії.
- 1692 — Джузеппе Тартіні, італійський скрипаль та композитор.
- 1817 — Шарль Браун-Секард , французький фізіолог, піонер ендокринології.
- 1938 — Кофі Аннан, генеральний секретар ООН (1997—2006).
- 1982 — Геннадій Головкін, казахстанський боксер-професіонал, чемпіон світу в середній вазі.