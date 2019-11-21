750 іграшок і 4 кілометри гірлянд: якою буде головна ялинка країни

Головну ялинку країни цьогоріч прикрасять 750 іграшок у вигляді цукерок та 4 кілометри гірлянд, висота ялинки – 30 метрів, вага конструкції – більше 100 тонн.
Про це повідомила пресслужба КМДА під час пресбрифінгу із нагоди проведення культурно-мистецького проекту “Новий рік – 2020”.
– 5 грудня ми розпочинаємо монтаж ялинки, 12 грудня маємо закінчити. Цього разу вона дуже складна, тому прийдеться працювати в три чи чотири зміни. Висота – 30 метрів. Вартість іграшок і ілюмінацій – 2 мільйона 700 тисяч гривень, – сказав засновник проекту Folk Ukraine Ігор Добруцький.
За словами Добруцького, ялинку збиратимуть з гілок сосни і ялиці. Її постачальниками є Вінницька та Житомирська область. Загальна вага конструкції більше 100 тонн.
Ялинку цьогоріч прикрасять 750 іграшок у вигляді цукерок та 4 кілометри гірлянд теплого кольору: червоний, золотий, білий.
Фото: УНІАН