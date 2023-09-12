Отключение света в Одессе 12 сентября: адреса

В ДТЭК «Одесские электросети» сообщают о проведении аварийно-восстановительных работ 12 сентября. Многие одесситы проведут день без света.
Южный РЭС
Работы продлятся до 17.00:
- Авдеева-Черноморского ул., 1-21,
- Аркадиевский пер., 9/1,
- Бернардацци 3б, 5, 5/1, 5И,
- Фонтанская дорога ул., 36, 36Б, 71/3, 73/75, 75
Центральный РЭС
Работы продлятся до 17.00:
Ш. Руставели,9
Работы продлятся до 19.00:
- 1-й Сиреневый пер., 1-6,
- 2-й Сиреневый пер., 1-19,
- 3-я Степная ул., 58, 62/2, 63/1, 64А
- 7-я Степная ул. 30-49,
- Богуна ул., 6А, 12/2, 21,
- Сиреневый пер.,2/2,
- Бужский проезд,1- 6,
- Василия Стуса ул., 2А, 2В, 3В, 4, 6,
- Военный Спуск,1 /3,
- Военный спуск.,12,
- Гранатная ул.,1-25,
- Гранатный пер. ,2-8/1,
- Ивановский переезд, 10,
- Апрельская ул., 1-18,
- Ковровый пер., 5, 7, 9,
- Кордонная ул., 25,
- Кордонный пер., 1-35,
- Костровая пер., 30, 30/2, 34, 37А,
- Малиновский пер., 7,
- Малиновского Маршала ул.79-131,
- Маршала Бабаджаняна ул., 42-54,
- Мельницкая ул.,35-51,
- Николая Гоголя ул. ,1/3,7,
- Минская ул. 7-28б,
- Новикова ул.,2, 2А, 2А корп.33, 2А корп.41,
- Южная ул.,27,
- Платанова ул.,27-126,
- Приморская ул.,20, 22, 23, 25,
- Радостная ул. .,114, 116,
- Святослава Рихтера ул.8-109,
- Сельская ул.1-34,
- Солнечная ул.,1-41,
- Спартаковская ул.,18-63,
- Строганова ул.,12/4-37а,
- Тенистая ул. , 9/12,
- Туристская ул., 8-19,
- Ударников ул., 12+-35б
Северный РЭС
Работы продлятся до 19.00:
- Академика Панкратовой ул. 1-31а,
- Владимира Хавкина ул.,1-31,
- Круговая ул.,10Б-58
Работы продлятся до 22.00:
- 1-й Деревообрабатывающий пер.,1-27,
- 2-й Деревообрабатывающий пер.,2, 19, 30,
- 3-й Деревообрабатывающий пер.,4, 4-й
- 4-й Деревообрабатывающий пер.1-117,
- 5-й Деревообрабатывающий пер.,2А-147,
- Авдеева-Черноморского ул.1,
- Академика Заболотного ул.,57, 57/1, 57/2, 59, 59/1, 59/2, 67, 67/1, 67/2, 67, корпус 2, 67/1, 83В/1, 83В/2,83В/3, 83В/4,
- Отечественная ул.,33,
- Деревообрабатывающая ул.,1-86,
- Зеленый просп.,1, 1А, 3, 14, 18, 21,
- Испанский пер., 2А,
- М.Боровского ул., 22А,
- Марсельская ул., 32-36,
- Парковая ул., 76, 77, 77/1, 79, 81, 75, 75Д, 75Е, 77, 77/1, 77А, 79, 8,
- Пестеля пер.5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12,57,
- Почтовая ул.,39-86,
- Промышленная ул.,1-125б,
- Семена Палия ул., 77, 93,
- Химическая ул. , 212, 214, 216
Ранее мы рассказывали, что в Одессе можно подключить интернет, работающий без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу, условия подключения и их стоимость, вы можете узнать, перейдя по ссылке выше.