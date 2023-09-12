Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 12 сентября: адреса

Отключение света в Одессе 12 сентября: адреса

В ДТЭК «Одесские электросети» сообщают о проведении аварийно-восстановительных работ 12 сентября. Многие одесситы проведут день без света.

Южный РЭС

Работы продлятся до 17.00:

  • Авдеева-Черноморского ул., 1-21,
  • Аркадиевский пер., 9/1,
  • Бернардацци 3б, 5, 5/1, 5И,
  • Фонтанская дорога ул., 36, 36Б, 71/3, 73/75, 75

Центральный РЭС

Работы продлятся до 17.00:

Ш. Руставели,9

Работы продлятся до 19.00:

  • 1-й Сиреневый пер., 1-6,
  • 2-й Сиреневый пер., 1-19,
  • 3-я Степная ул., 58, 62/2, 63/1, 64А
  • 7-я Степная ул. 30-49,
  • Богуна ул., 6А, 12/2, 21,
  • Сиреневый  пер.,2/2,
  • Бужский проезд,1- 6,
  • Василия Стуса ул., 2А, 2В, 3В, 4, 6,
  • Военный Спуск,1 /3,
  • Военный спуск.,12,
  • Гранатная ул.,1-25,
  • Гранатный пер. ,2-8/1,
  • Ивановский переезд, 10,
  • Апрельская ул., 1-18,
  • Ковровый пер., 5, 7, 9,
  • Кордонная ул., 25,
  • Кордонный пер., 1-35,
  • Костровая пер., 30, 30/2, 34, 37А,
  • Малиновский пер., 7,
  • Малиновского Маршала ул.79-131,
  • Маршала Бабаджаняна ул., 42-54,
  • Мельницкая ул.,35-51,
  • Николая Гоголя ул. ,1/3,7,
  • Минская ул. 7-28б,
  • Новикова ул.,2, 2А, 2А корп.33, 2А корп.41,
  • Южная ул.,27,
  • Платанова ул.,27-126,
  • Приморская ул.,20, 22, 23, 25,
  • Радостная ул. .,114, 116,
  • Святослава Рихтера ул.8-109,
  • Сельская ул.1-34,
  • Солнечная ул.,1-41,
  • Спартаковская ул.,18-63,
  • Строганова ул.,12/4-37а,
  • Тенистая ул. , 9/12,
  • Туристская ул., 8-19,
  • Ударников ул., 12+-35б

Северный РЭС

Работы продлятся до 19.00:

  • Академика Панкратовой ул. 1-31а,
  • Владимира Хавкина ул.,1-31,
  • Круговая ул.,10Б-58

Работы продлятся до 22.00:

  • 1-й Деревообрабатывающий пер.,1-27,
  • 2-й Деревообрабатывающий пер.,2, 19, 30,
  • 3-й Деревообрабатывающий пер.,4, 4-й
  • 4-й Деревообрабатывающий пер.1-117,
  • 5-й Деревообрабатывающий пер.,2А-147,
  • Авдеева-Черноморского ул.1,
  • Академика Заболотного ул.,57, 57/1, 57/2, 59, 59/1, 59/2, 67, 67/1, 67/2, 67, корпус 2, 67/1, 83В/1, 83В/2,83В/3, 83В/4,
  • Отечественная ул.,33,
  • Деревообрабатывающая ул.,1-86,
  • Зеленый просп.,1, 1А, 3, 14, 18, 21,
  • Испанский пер., 2А,
  • М.Боровского ул., 22А,
  • Марсельская ул., 32-36,
  • Парковая ул., 76, 77, 77/1, 79, 81, 75, 75Д, 75Е, 77, 77/1, 77А, 79, 8,
  • Пестеля пер.5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12,57,
  • Почтовая ул.,39-86,
  • Промышленная ул.,1-125б,
  • Семена Палия ул., 77, 93,
  • Химическая ул. , 212, 214, 216

Ранее мы рассказывали, что в Одессе можно подключить интернет, работающий без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу, условия подключения и их стоимость, вы можете узнать, перейдя по ссылке выше.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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