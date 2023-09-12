Новини Одеси та Одеської області

Відключення світла в Одесі 12 вересня: адреса

Відключення світла в Одесі 12 вересня: адреса

У ДТЕК «Одеські електромережі» повідомляють про проведення аварійно-відновлювальних робіт. Багато одеситів проведуть день без світла.

Південний РЕМ

Работы продлятся до 17.00:

  • Авдєєва-Чорноморського вул.,1-21,
  • Аркадіївський пров.,9/1,
  • Бернардацці  вул.,5-37,
  • Кордонний пров., 16-37а,
  • Окружна вул.,20в,
  • Урожайна вул.,1, 1А, 3, 3б, 5, 5/1, 5І,
  • Фонтанська дорога вул.,36, 36Б, 71/3, 73/75, 75

Центральний РЕМ

Роботи продовжаться до 17.00:

Ш. Руставелі,9

Роботи продовжаться до 19:00:

  • 1-й Бузковий пров.,1-6,
  • 2-й Бузковий пров.,1-19,
  • 3-я Степова вул.,58, 62/2, 63/1, 64А 7-а
  • Степова вул. 30-49,
  • Богуна вул.,6А, 12/2, 21,
  • Бузьковий пров.,2/2,
  • Бузьковий проїзд,1- 6,
  • Василя Стуса вул., 2А, 2В, 3В, 4, 6,
  • Військовий Узвіз,1/3,
  • Воєнний узвіз.,12,
  • Гранатна вул.,1-25,
  • Гранатний пров. ,2-8/1,
  • Іванівський переїзд, 10,
  • Квітнева вул.,1-18,
  • Килимовий пров.,5, 7, 9,
  • Кордонна вул.,25,
  • Кордонний пров., 1-35,
  • Кострова пров.,30, 30/2, 34, 37А,
  • Малиновський пров.,7,
  • Малиновського Маршала вул.79-131,
  • Маршала Бабаджаняна вул.,42-54,
  • Мельницька вул.,35-51,
  • Миколи Гоголя вул. ,1/3,7,
  • Мінська вул. 7-28б,
  • Новікова вул.,2, 2А, 2А корп.33, 2А корп.41,
  • Південна вул.,27,
  • Платанова вул.,27-126,
  • Приморська вул.,20, 22, 23, 25,
  • Радісна вул.,114, 116,
  • Святослава Ріхтера вул.8-109,
  • Сільська вул.1-34,
  • Сонячна вул.,1-41,
  • Спартаківська вул.,18-63,
  • Строганова вул.,12/4-37а,
  • Тіниста вул., 9/12,
  • Туристська вул.,8-19,
  • Ударників вул.,12+-35б

Північний РЕМ

Роботи продовжаться до 19.00:

  • Академіка Панкратової вул. 1-31а,
  • Володимира Хавкіна вул.,1-31,
  • Кругова вул.,10Б-58

Роботи продовжаться до 22.00:

  • 1-й Деревообробний пров.,1-27,
  • 2-й Деревообобний пров.,2, 19, 30,
  • 3-й Деревообробний пров.,4, 4-й
  • 4-й Деревообробний пров.1-117,
  • 5-й Деревообробний пров.,2А-147,
  • Авдєєва-Чорноморського вул.1,
  • Академіка Заболотного вул.,57, 57/1, 57/2, 59, 59/1, 59/2, 67, 67/1, 67/2, 67,корпус2, 67/1, 83В/1, 83В/2,83В/3, 83В/4,
  • Вітчизняна вул.,33,
  • Деревообробна вул.,1-86,
  • Зелений просп.,1, 1А, 3, 14, 18, 21,
  • Іспанський пров.,2А,
  • М.Боровського вул.,22А,
  • Марсельська вул.,32-36,
  • Паркова вул.,76, 77, 77/1, 79, 81, 75, 75Д, 75Е, 77, 77/1, 77А, 79, 8,
  • Пестеля пров.5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12,57,
  • Поштова вул.,39-86,
  • Промислова вул.,1-125б,
  • Семена Палія вул.,77,93,
  • Хімічна вул.1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 12, 200, 200А, 200Б, 202, 204, 206, 208, 212, 214, 216

Раніше ми розповідали, що в Одесі можна підключити інтернет без світла. Для цього вам потрібно підключитися до мережі оптоволокном, використовуючи технологію GPON. Про компанії, які надають таку послугу, умови підключення та їх вартість, ви можете дізнатися, перейшовши на посилання вище.

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Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

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