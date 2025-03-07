По информации Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в пятницу, 7 марта, ожидается солнечная активность с К-индексом 2 (зеленый уровень).

Планетарный К-индекс применяется специалистами для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Из-за регулярных вспышек и взрывов различной мощности на Солнце выделяется значительное количество солнечной энергии, а заряженные частицы, образованные в результате вспышек, достигают магнитосферы Земли, способствуя нарушениям здоровья у людей. Известно, что из-за активности вспышек ситуация с магнитными бурями может довольно динамично меняться, поэтому ученые регулярно обновляют данные и прогнозы.

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Магнитные бури: кто в зоне риска

В период сильных магнитных бурь в зоне риска оказываются люди с метеозависимостью и хроническими заболевания. Они могут испытывать следующие симптомы:

повышение давления;

бессонница;

головная боль;

усталость;

раздражительность;

снижение концентрации.

Но как именно будут влиять магнитные бури на того или иного человека и смогут ли они вообще изменить его состояние, зависит только от индивидуальных особенностей человека.