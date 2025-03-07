За інформацією Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у п’ятницю, 7 березня, очікується сонячна активність із К-індексом 2 (зелений рівень).

Планетарний К-індекс застосовується фахівцями для позначення інтенсивності магнітних бур, геомагнітна активність яких вимірюється за шкалою від 0 до 9.

Через регулярні спалахи та вибухи різної потужності на Сонці виділяється значна кількість сонячної енергії, а заряджені частинки, утворені внаслідок спалахів, досягають магнітосфери Землі, сприяючи порушенням здоров’я у людей. Відомо, що через активність спалахів ситуація з магнітними бурями може доволі динамічно змінюватися, тому вчені регулярно оновлюють дані та прогнози.

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Магнітні бурі: хто в зоні ризику

У період сильних магнітних бур у зоні ризику опиняються люди з метеозалежністю і хронічними захворюваннями. Вони можуть відчувати такі симптоми:

підвищення тиску;

безсоння;

головний біль;

втома;

дратівливість;

зниження концентрації.

Але як саме впливатимуть магнітні бурі на ту чи іншу людину і чи зможуть вони взагалі змінити її стан, залежить тільки від індивідуальних особливостей людини.