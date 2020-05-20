7 лет за халатность: с военного склада пропали бронежилеты и рюкзаки

Следователи территориального управления ГБР, расположенного в Николаеве, сообщили о подозрении в небрежном отношении к военной службе, совершенном в условиях особого периода, начальнику вещевой службы тыла одной из воинских частей ВС Украины. Об этом сообщил сайт Офиса Генпрокурора Украины.

Следствием установлено, что лейтенант с июня по декабрь 2016 года, будучи должностным лицом, не обеспечил надлежащий учет вещевого имущества – рюкзаков и бронежилетов. Сумма ущерба оценивается в более чем 716 тыс. гривен.

Санкция ч . 3 ст. 425 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 7 лет.

Фото: Freepik

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