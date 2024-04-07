7 апреля: сегодня Всемирный день здоровья и праздник геологов с бобрами

День геолога

Это праздник геологов – исследователей недр Земли, искателей полезных ископаемых, знатоков свойств почвы. Их труд раскрывает тайны планеты, делает жизнь лучше, ведет к новым открытиям.

Всемирный день здоровья

Этот день напоминает ценность нашего самочувствия. Это призыв заботиться о себе, ценить тело, жить в гармонии с природой. Это день единения в стремлении к лучшей жизни, где физическая и духовная крепость идут бок о бок.

Международный день бобра

Это ода трудолюбивым строителям, чьи плотины меняют ландшафты, спасают от наводнений, дарят жизнь водно-болотным угодьям. Это день уважения к животному миру, заповедник его удивительного разнообразия.

Международная неделя тромбона

Это каскад льющихся из глубины веков звуков, чаруя и волнуя. Это поклон мастерства и таланта, ведь тромбон – один из самых сложных, но и величайших инструментов.

7 апреля – день, когда знания и искусство, забота о себе и окружающей среде объединяются, чтобы напомнить: мы – часть большого и удивительного мира, где каждый имеет свою важную роль.

Какие исторические события произошли 7 апреля

1348 — в Праге основан Карлов университет — первый в Центральной Европе.

1738 — Папа Климент XII особой буллой обвинил масонов в лицемерии, ереси и извращениях и пригрозил им отлучением от церкви.

1795 — во Франции ввели метрическую систему и десятинную денежную систему.

1906 — извержение вулкана Везувий опустошило Неаполь.

1939 — фашистская Италия напала на Албанию.

1948 — вступил в силу устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

1957 — совершил последнюю поездку последний троллейбус Нью-Йорка.

1963 — Югославия провозглашена социалистической республикой.

1969 — символическая дата рождения интернета.

1989 — в результате пожара затонула советская атомная подлодка «Комсомолец» — погибли 42 из 68 членов экипажа.

2003 — американские войска заняли столицу Ирака Багдад.

Кто родился 7 апреля