7 апреля: сегодня Всемирный день здоровья и праздник геологов с бобрами

7 апреля 2024 г. в Украине и мире отмечают День геолога, Всемирный день здоровья, День бобра, День тромбона, а также вспоминают жертву геноцида в Руанде. Также читайте об исторических событиях этого дня и кто из величайших личностей родился 7 апреля.
День геолога
Это праздник геологов – исследователей недр Земли, искателей полезных ископаемых, знатоков свойств почвы. Их труд раскрывает тайны планеты, делает жизнь лучше, ведет к новым открытиям.
Всемирный день здоровья
Этот день напоминает ценность нашего самочувствия. Это призыв заботиться о себе, ценить тело, жить в гармонии с природой. Это день единения в стремлении к лучшей жизни, где физическая и духовная крепость идут бок о бок.
Международный день бобра
Это ода трудолюбивым строителям, чьи плотины меняют ландшафты, спасают от наводнений, дарят жизнь водно-болотным угодьям. Это день уважения к животному миру, заповедник его удивительного разнообразия.
Международная неделя тромбона
Это каскад льющихся из глубины веков звуков, чаруя и волнуя. Это поклон мастерства и таланта, ведь тромбон – один из самых сложных, но и величайших инструментов.
7 апреля – день, когда знания и искусство, забота о себе и окружающей среде объединяются, чтобы напомнить: мы – часть большого и удивительного мира, где каждый имеет свою важную роль.
Какие исторические события произошли 7 апреля
- 1348 — в Праге основан Карлов университет — первый в Центральной Европе.
- 1738 — Папа Климент XII особой буллой обвинил масонов в лицемерии, ереси и извращениях и пригрозил им отлучением от церкви.
- 1795 — во Франции ввели метрическую систему и десятинную денежную систему.
- 1906 — извержение вулкана Везувий опустошило Неаполь.
- 1939 — фашистская Италия напала на Албанию.
- 1948 — вступил в силу устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
- 1957 — совершил последнюю поездку последний троллейбус Нью-Йорка.
- 1963 — Югославия провозглашена социалистической республикой.
- 1969 — символическая дата рождения интернета.
- 1989 — в результате пожара затонула советская атомная подлодка «Комсомолец» — погибли 42 из 68 членов экипажа.
- 2003 — американские войска заняли столицу Ирака Багдад.
Кто родился 7 апреля
- 1506 — Франциск Ксавьер, католический святой, миссионер.
- 1770 — Уильям Вордсворт, английский поэт.
- 1889 — Габриэла Мистраль, чилийская поэтесса, лауреат Нобелевской премии по литературе 1945 года.
- 1893 — Аллен Даллес, американский государственный деятель, директор ЦРУ (1953-1961).
- 1915 — Билли Голидей, американская джазовая певица.
- 1930 — Ив Роше, французский предприниматель, основатель корпорации Yves Rocher.
- 1938 — Фредди Габбард, американский джазовый музыкант.
- 1939 — Фрэнсис Форд Коппола, американский кинорежиссер.
- 1954 — Джеки Чан, американский киноактер.
- 1964 — Рассел Кроу, австралийский актер.