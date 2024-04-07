7 квітня: сьогодні Всесвітній день здоров’я і свято геологів з бобрами

День геолога

Це свято геологів – дослідників надр Землі, шукачів корисних копалин, знавців властивостей ґрунту. Їхня праця розкриває таємниці планети, робить життя кращим, веде до нових відкриттів.

Всесвітній день здоров’я

Цей день нагадує про цінність нашого самопочуття. Це заклик дбати про себе, цінувати тіло, жити в гармонії з природою. Це день єднання у прагненні до кращого життя, де фізична й духовна міцність йдуть пліч-о-пліч.

Міжнародний день бобра

Це ода працьовитим будівельникам, чиї греблі змінюють ландшафти, рятують від повеней, дарують життя водно-болотним угіддям. Це день шани до тваринного світу, заповідник його дивовижної різноманітності.

Міжнародний тиждень тромбона

Це каскад звуків, що ллються з глибини віків, чаруючи й хвилюючи. Це поклін майстерності й таланту, адже тромбон – один з найскладніших, але й найвеличніших інструментів.

7 квітня – день, коли знання й мистецтво, турбота про себе й довкілля об’єднуються, щоб нагадати: ми – частина великого й дивовижного світу, де кожен має свою важливу роль.

Які історичні події стались 7 квітня

1348 — у Празі засновано Карлів університет — перший у Центральній Європі.

1738 — Папа Климент XII особливою буллою звинуватив масонів в лицемірстві, єресі і збоченнях та пригрозив їм відлученням від церкви.

1795 — у Франції запровадили метричну систему та десятинну грошову систему.

1906 — виверження вулкана Везувій спустошило Неаполь.

1939 — фашистська Італія напала на Албанію.

1948 — набув чинності статут Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

1957 — здійснив останню поїздку останній тролейбус Нью-Йорка.

1963 — Югославія проголошена соціалістичною республікою.

1969 — символічна дата народження інтернету.

1989 — у результаті пожежі затонув радянський атомний підводний човен «Комсомолець» — загинуло 42 з 68 членів екіпажу.

2003 — американські війська зайняли столицю Іраку Багдад.

Хто народився 7 квітня