Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 13 апреля

С момента вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года наша страна уже полтора месяца не сходит с первых полос ведущих мировых газет.

Газеты Британии и Шотландии

The Times сообщает, что Россия пытается создать силы, которые в пять раз превзошли численность украинских войск для «решающей битвы» в восточном Донбассе.

Газета «I» сообщает о том, что она описывает как «гонку по выяснению того, применяла ли Россия химическое оружие» в Украине

«The Financial Times». В редакционной статье признается, что это «далеко от идеального» времени для изменений в Великобритании, но говорится, что правительство не может сохранить свою легитимность, если оно не соблюдает законы, которые он наложил на своих граждан. В нем утверждается, что скорый конкурс на нового лидера Тори позволит правительству перегруппироваться и сосредоточиться на Украине.

А Daily Mail критикует тех, кто призывает к отставке премьер-министра, спрашивая: «Разве они не знают, что идет война?» Газета сообщает, что мистер Джонсон присутствовал на праздновании дня рождения в течение девяти минут и что его праздничный торт никогда не покидал коробку Tupperware. На странице также есть фотография русских солдат в украинском городе Марипуол, где говорится, что к мирным жителям там принадлежат «без пощады»

Шотландия Газета The Herald делает анонс материала на первой полосе Бунтовщики в целях. Мы не поможем Украине, если сейчас свернем нашего премьер-министра».

Европа

Австрия. Газета: «Der Standard», подпись под фото: «Во вторник глава Кремля Владимир Путин посетил Восточный космодром, примерно в 5500 километрах от Москвы на востоке России. Ровно через 61 год после того, как Юрий Гагарин стал первым человеком, улетевшим в космос, Путин использовал внешность для

Жест непримиримости: Россия не будет изолирована или сдержана Западом. Путин указал на космическую программу советских времен как доказательство того, что его страна может прогрессировать даже в самых сложных условиях.».

Главный материал: «Почти две трети украинских детей бегут»

Подзаголовок: Предупреждение о торговле людьми. Уведомление о применении химического оружия.

Киев/Нью-Йорк — Война в Украине «продолжает быть кошмаром» для детей, заявил во вторник координатор экстренной помощи детского фонда ООН Unicef ​​Мануэль Фонтейн по возвращении из зоны боевых действий. По меньшей мере, 142 ребенка были убиты с тех пор, как российские войска вторглись в соседнюю страну чуть более семи недель назад. На самом деле, по словам Фонтейна, число, вероятно, намного выше.

Почти две трети всех украинских детей были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий, многие из которых бежали за границу. Половина из оставшейся трети сейчас страдает от голода из-за катастрофической ситуации с поставками в Украине, сообщил ЮНИСЕФ в эфире.

Более 4,5 миллионов человек бежали за границу с начала агрессивной войны с Россией 24 февраля, около 90 процентов из них женщины и дети. Еще семь миллионов человек были перемещены внутри страны. Женщины больше рискуют стать жертвами торговли людьми во время побега. В Австрии пока неизвестно ни одного случая.

Между тем, бои между российскими оккупантами и украинской армией продолжались с неослабевающей интенсивностью. О новых атаках сообщалось во вторник, особенно на востоке страны.

В Мариуполе, портовом городе на Азовском море, уже несколько недель в осаде, украинские подразделения впервые сообщили о применении российскими подразделениями боевых ядовитых веществ. Независимая проверка пока невозможна из-за массированных обстрелов. Министерство обороны Великобритании объявило о решительном ответе Запада, если обвинения в адрес Москвы подтвердятся.

Между тем президент России Владимир Путин во время посещения космодрома на востоке страны заявил, что начатая им «спецоперация» достигнет всех поставленных целей.

Канцлер Карл Нехаммер (ÖVP) должен отчитываться перед Федеральным президентом о своем визите в Путин. Это взрывоопасно, потому что ходят слухи, что Александр Ван дер Беллен не был посвящен планам поездки в Россию.

Газета «KURIER». Заголовок анонс: «Визит Штайнмайера в Украину сорвался. Президента Германии не приняли, а канцлера Шольца пригласили в Киев».

Газета Kleine Zeitung. Заголовок над рисунком: «Как австрийский канцлер заново привлек внимание к себе». Канцлер Карл Нехаммер попал в международные заглавия своим очень неожиданным визитом в Путин. Два необычных советника тянули за ниточки: бывший главный редактор газеты Bild и жена канцлера».

Италия. Газета «La Stampa», вышла с заголовком: «Зеленский: остановите путинский газ».

Фото: «От бомб до цветов».

Нидерланды. Издание «AD»

Заголовок: «Мариуполь готовится.

Отрезанные от всех удобств жители Мариуполя пытаются выжить в разрушенном городе. Ситуация с каждым часом становится все труднее, и близится решающая битва с россиянами».

Газета «Het Financieele Dagblad»: «Русский «сигаретный король» «припарковал» 1 млрд евро в Нидерландах».

Олигарх из черного списка может стать большой добычей в охоте за «неправильными» российскими деньгами, а российский олигарх и табачный магнат Игорь Кесаев, который в прошлую пятницу попал в европейский список санкций, разместил свои активы примерно на 1 миллиард евро в голландских BV. Таким образом, Кесаев, также производящий оружие для российской армии, является возможной добычей голландской охоты на «неправильные» российские деньги. Однако сомнительно, что имущество Кесаева может быть заморожено.

Кесаев (55 лет) – основатель и совладелец компании «Мегаполис Дистрибьюшн». Согласно последним данным Торговой палаты, базирующаяся в Гааге компания имеет годовой оборот в размере 10 миллиардов евро от продажи сигарет, пива, кофе, батареек и презервативов. Русский также является крупным акционером оружейного завода имени Дегтярева, поставляющего ракетные установки, пулеметы и другое вооружение для российской армии. Кесаев также имеет связки с фондом для бывших агентов российской службы безопасности ФСБ.

Через шесть недель после введения массивного пакета западных санкций против России правительство Нидерландов изо всех сил пытается взять под контроль десятки миллиардов российских олигархов и базирующихся в Нидерландах компаний. На сегодняшний день Нидерланды заморозили лишь 516 миллионов евро, из-за чего министр Вопке Хекстра подвергся резкой критике со стороны Палаты представителей. Затем Хукстра назначил бывшего министра Стефа Блока, который, как национальный координатор, должен обеспечить строгое соблюдение санкций. Этот Игорь Кесаев также является крупным акционером оружейного завода, поставляющего ракетные установки для российской армии. На прошлой неделе депутаты от разных партий задали десятки вопросов о состоянии дел.

Голландский директор Megapolis Distribution сообщает по электронной почте, что у Кесаева нет контрольного пакета акций компании и что он ушел из наблюдательного совета 11 апреля. Директор не сказал, владеет ли Кесаев контрольным пакетом акций двух других голландских компаний. Эти компании включают в себя дистрибьюторскую деятельность в Казахстане и миноритарную долю Кесаева группы «Мегаполис» с активами в сумме 1 миллиард евро. Последние данные относятся к концу 2020 года.

Если Кесаев все еще имеет контроль над этим, по словам юриста по поводу санкций Иво Амара, он почти ничего не может сделать с этими компаниями. Ничего не может быть продано, все банковские счета должны быть заморожены, а директорам даже не разрешается платить себе зарплату.

На вопрос, есть ли в поле зрения координатора санкций Стефа Блока «Мегаполис», его пресс-секретарь вчера затруднился дать прямой ответ. Орган надзора De Nederlandsche Bank не комментирует частные случаи. Банки и трастовые офисы, предоставляющие услуги компаниям подсанкционных лиц, должны сообщать об этом. В случае с голландскими компаниями «Мегаполис» неясно, кто и где должен отчитываться, потому что трастовый офис не задействован.

«В принципе, принятие необходимых мер зависит от самой BV и ее директоров», — говорит Седрик Рингаэрт, профессор международного публичного права в Утрехте. «В конце концов, они должны иметь представление о том, кто заинтересован в BV. На практике, однако, не всегда легко выяснить, кто действительно имеет интерес как конечный бенефициарный владелец (UBO)».

Испания. Газета «ARA». Заголовок: «Путин предупреждает, что перемирие не будет, и санкции его не изолируют».

Подзаголовок: Украина расследует усиливающееся наступление применение химоружия на Донбассе. ОПЕК шатается, но не увеличивает добычу нефти, несмотря на давление со стороны ЕС и США.

Подпись под фото: РУССКАЯ ВОЕННАЯ В МАРИУПОЛЕ, Разрушенном ГОРОДЕ. Российский солдат в Мариупольском театре, где в результате взрыва погибли 300 человек. Город еще не сдался».

Издание La Vanguardia — Путин предупреждает Запад, что изолировать Россию ему не удастся. Президент России утверждает, что вторжение в Украину было неизбежным, и видит, что переговоры в тупике.

Люксембург, Газета «Luxemburger Wort». Заголовок: «Война оказывает давление на компании».

«Закрытие воздушного пространства оказывает значительное влияние на наши рейсы», — говорит Cargolux.

Нападение России на Украину обостряет экономические отношения между Россией и Европой. Многие международные корпорации и компании из Люксембурга заморозили свой бизнес в России или даже ушли оттуда.

Производитель аккумуляторных батарей Accumalux из Кокельшойера восемь лет назад открыл завод восточнее Москвы и не хочет увольнять своих сотрудников. Между тем местные клиенты, такие как Renault, отворачиваются от России, утруждают бизнес. Даже компании, фактически не имеющие бизнеса в России, непосредственно страдают от войны: грузовые компании, такие как Cargolux, больше не могут использовать российское воздушное пространство – полеты в Азию занимают больше времени и стоят значительно дороже.

Тем временем, на украинском заводе в Кривом Роге ArcelorMittal частично возобновила производство и перезапустила доменную печь для производства чугуна. По требованию правительства Украины, чтобы экономика страны не остановилась.

Подпись под фото: «По требованию правительства Украины компания ArcelorMittal снова нарастила производство на Криворожском металлургическом комбинате».

Еще один материал: «Путин уверен в победе. Большая российская атака на востоке Украины неизбежна».

Бельгия. Издание «De Morgen». Химическая атака в Украине: подозрения, улик пока нет».

Соединенные Штаты и Великобритания расследуют, совершила ли Россия химическую атаку в Украине. В подразделении украинской армии утверждают, что в понедельник россияне применили ядовитое вещество в осажденном Мариуполе.

Германия. Газета «FAZ». Подпись под фото: «На фото: Путин из Лукашенко (слева) и глава Роскосмоса Рогозин на космодроме Восточный».

Колонка справа: «Знак раздора».

Поездка федерального президента в Польшу завершилась плохо: Штайнмайеру пришлось узнать в Варшаве, что он не нужен как гость в Киеве.

То, что должно было стать «ярким признаком общеевропейской солидарности с Украиной», стало пронзительным сигналом расстройства и разочарования. Это не приходит из ниоткуда. Посол Украины в Берлине давно отказался от всех дипломатических форм, пытаясь убедить Германию оказать еще большую поддержку его стране в борьбе с россиянами. Президент Зеленский также неоднократно призывал оказать большее оружие своей армии и усилить давление на Путина.

Берлин колебался в обеих областях до войны и даже после начала. Теперь Киев заставляет Штайнмайера расплачиваться за это. С украинской точки зрения, это не касается невинных людей. Штайнмайер не забыл о своем пророссийском прошлом, хотя и признал неверную оценку Путину. Отказ также показывает уровень утраты репутации Берлина в Восточной Европе. В своей политике по отношению к России Германия слишком мало прислушивалась к своим союзникам и мало учитывала их интересы. «Северный поток — 2», миллиардные руины на дне Балтийского моря, останется памятником ошибок правительства Шредера и Меркель, пока не упадет. И Штайнмайер, пожалуй, никогда не избавится от своей репутации на Востоке, человека, который понял Россию.

Однако объявлять его нежелательным гостем было не мудрейшим решением. Это не делает визит Шольца в Киев более вероятным. Из этой обиды Путин почерпнет надежду на то, что в его противниках появятся первые трещины. При всем сочувствии к безвыходному положению украинцев, кто-нибудь, кто имеет такой враг, как Путин, не должен добровольно напрягать свои отношения с друзьями, особенно с их крупнейшим финансистом.

Главный материал: Украина отвергает визит Штайнмайера.

Федеральный президент: Не был приглашен в Киев / Путин видит себя в борьбе с США

Варшава/Берлин. Украинское руководство отвергло визит федерального президента Франко-Вальтера Штайнмайера в Киев. В последние несколько дней президент Польши Анджей Дуда предложил им отправиться в украинскую столицу вместе с президентами Литвы, Латвии и Эстонии, чтобы «отправить и установить сильный знак общеевропейской солидарности с Украиной», — заявил Штайнмайер во вторник во время визита в Варшаву. «Я был готов к этому. Но очевидно — и я должен признать — это не требовалось в Киеве». В Украине Штайнмайера критикуют за то, что он выступал за строительство российского газопровода «Северный поток — 2» незадолго до войны. Поэтому посол Украины В Берлине Андрей Мельник неоднократно резко критиковал федерального президента Штайнмайер недавно публично признал, что было ошибкой высказываться против предупреждений из Восточной Европы о трубопроводе, который Россия планирует построить в обход Украины для поставки газа в Европу. дискуссии о прекращении поставок российского газа он предупредил, что государства ЕС не должны навредить себе больше, чем России санкциями, но он также призвал к жертвам.

Президент России Владимир Путин заявил, что в Украине – «США готовы бороться с Россией до последнего украинца». Но речь идет о конце «монополярного мира». На стороне России белорусский правитель Александр Лукашенко, который вместе с Путиным посетил Восточный космодром в восточном Приамурье. Путин обвинил Киев в отказе от обещаний на стамбульских переговорах и заявил, что продолжит свою «военную операцию»; что операция «идет по плану». Путин назвал **бойню в Буче под Киевом, приписываемой российским военным, «фейком».

Украинские власти сначала не подтвердили сообщение в понедельник о возможной химической атаке России в Мариуполе. Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что они проверяют информацию из осажденного города. Возможно, что войска использовали фосфорные боеприпасы.

Вторая колонка справа: «Партнерство вместо членства»

История ЕС – это тоже история его расширения. Вопрос о новых членах, также с прицелом на Москву, возник не только с началом войны в Украине. В ответ на кровожадный империализм России – Украина, Грузия и Молдова подали заявки на вступление. Хотя ни одно из этих государств даже отдаленно не готово к членству, ЕС должен отреагировать.

При этом ЕС не должен забывать о Западных Балканах, где шесть государств имели так называемую перспективу присоединения в течение двух десятилетий. Черногория ведет переговоры с ЕС десять лет, а Сербия – восемь лет. Сербская демократия в этот период регрессировала. Турция даже официально вела переговоры о присоединении в течение 18 лет и с тех пор превратилась из разумно функционирующей демократии в автократию с тысячами политзаключенных.

Немного осталось от некогда непререкаемой преобразующей силы процесса вступления в ЕС. Это связано с отсутствием доверия к процессу. Это, в свою очередь, связано с тем, что существуют важные аргументы против приема новых государств в ЕС. Два десятилетия назад нередко считалось, что ЕС как-то реформирует свои внутренние процессы принятия решений, например, чтобы преодолеть принцип единодушия, который часто парализует, особенно во внешнеполитических вопросах, не отпугивая мелких государств-членов. С этого времени ЕС увеличился на 13 членов и сократился на одного, но решения нет.

Вот почему оговорки президента Франции Макрона применимы независимо от его личности и должности: ЕС, даже с 27 государствами-членами, вряд ли способен принимать внешнеполитические решения — как это должно быть с 30 или 35 членами и комиссарами? Не исключено, что российская угроза позволит провести реформы в этом вопросе, еще недавно казавшиеся немыслимыми. Однако пока это не так, импульс обещать «европейскую перспективу», включая дальнейшее членство в ЕС Украины, Молдовы и Грузии после балканских государств, грозит обернуться разочарованием и отвращением, чего хотелось бы избежать.

Существуют разумные способы совместной работы значительно ниже порога полноправного членства. Кто-нибудь, кто расспросит бизнес-круги на Балканах, обнаружит, что от идеи полноправного членства там уже давно отказались. В первую очередь, на европейском внутреннем рынке с его четырьмя столбами – свободным движением людей, товаров, капитала и услуг. Доступ к этим привилегиям имел бы огромные последствия для Западных Балкан, население которых составляет почти половину населения Польши. Для людей и компаний это было бы так, если бы они жили и действовали в ЕС изо дня в день. В то же время это не тяготило бы ЕС политически, потому что балканские государства имели бы полное экономическое участие, но не имели бы собственных комиссаров и права вето в Брюсселе – как, кстати, Норвегия или Исландия, относящиеся к экономической зоне, но не к экономике ЕС и к ценностям. Следовательно, присоединение к экономической зоне будет возможно только после того, как кандидаты удовлетворят «Копенгагенским критериям», которые также применяются к полноправному членству в ЕС. Необходима не только функционирующая рыночная экономика, не имеющая олигархических структур, но и независимые институты, такие как картильные бюро или статистические органы. Правовое государство с функционирующим разделением властей и эффективной защитой меньшинств также будет являться частью предварительных условий, которые должны быть выполнены. Поэтому это будет нечто большее, чем зона свободной торговли.

Пример Молдовы показывает, что путь к Европейскому экономическому пространству может быть выгоден Балканам и трем бывшим советским республикам, которые хотят присоединиться. Небольшое государство между Румынией и Украиной подписало соглашение о свободной торговле с ЕС в 2014 году. Это сделало весомый вклад в то, что молдавская экономика смогла постепенно освободиться от жесткой ориентации на Россию. За экономическим освобождением последовало политическое освобождение. Не случайно недавно Кишиневому впервые с 1991 года руководит явно проевропейское правительство.

Молдова может быть примером для подражания. Потому что такой подход пользуется в регионе большим доверием, чем традиционные фразы о том, что когда-нибудь будет полноправное членство. По крайней мере, на Балканах в это уже немногие верят, поэтому «европейская перспектива» больше не дает энергии для реформ.

Издание «Der Tagesspiegel» – «Черное золото. Цена на нефть падает, бензин тоже снова дешевеет, но правительство все равно планирует скидку на бак. О смысле и нелепости меры».

«Штайнмайеру не рады в Киеве» – заглавие главного материала.

Поездка федерального президента в Украину сорвалась / Растет поддержка доставки тяжелых вооружений

Берлин. Президент Украины Владимир Зеленский, по-видимому, не хочет принимать Франко-Вальтера Штайнмайера в Киеве. Планируемая поездка Федерального президента в Украину сорвалась. В последние дни президент Польши Анджей Дуда предложил отправиться в украинскую столицу вместе с главами прибалтийских государств Литвы, Латвии и Эстонии, чтобы послать сильный сигнал общеевропейской солидарности с Украиной и установить, — сказал Штайнмайер во время визита в Варшаву. «Я был готов к этому. Но очевидно – и я должен это принять во внимание – в Киеве этого не хотели».

Признал ошибки в своей политике по России на предыдущих должностях, включая приверженность проекту газопровода «Северный поток — 2».

После отказа от этого визита Украина пригласила канцлера Олафа Шольца (СДПГ). «Мы также сообщили, что мой президент и правительство были бы очень рады, если бы канцлер Олаф Шольц посетил Киев», — сказал посол Украины в Берлине Андрей Мельник в эфире ProSieben и Sat1. Визит должен быть в том, как Германия может помочь тяжелым вооружением. «Мой президент с нетерпением ждет этого», — сказал Мельник. В коалиции «светофора» растет поддержка поставок тяжелого вооружения и танков в Украину. Вслед за федеральным министром иностранных дел Анналеной Бербок (зеленые) за этот шаг во вторник высказались видные представители СДПГ и ВДП. И назначен генеральный секретарь ВДП Бижан Джир-Сараи и руководитель зеленых Омид Нурипур были убеждены, что Германия должна поставить тяжелое вооружение. Глава комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот (СДПГ) отметил Deutschlandfunk, что Украина должна иметь возможность отвоевать территории. Только так она может вести переговоры с Россией по поводу «позиции силы».

Политик СДПГ во вторник отправился в Западную Украину вместе с председателем Комитета обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн (СвДП) и председателем Европейского комитета Антоном Хофрайтером (Зеленые). Там они хотели встретиться с коллегами-украинскими парламентариями. Штрак-Циммерман заранее раскритиковал канцлера Олафа Шольца. Возможно, у Шольца были «сомнения» при подаче тяжелого вооружения, сказала она в обсуждении «Шпигеля». Причиной есть разные взгляды на вопросы в СДПГ. Ранее на этой неделе Шольц выразил сомнения в требованиях министра иностранных дел Бербока относительно поставки тяжелых вооружений в Украину.

Такие эксперты, как политолог Карло Масала, опасаются, что в ближайшее время война в Украине станет еще более «грязной и жесткой». «Существует большая опасность, что мы увидим еще более страшные картины, как в Буче», – сказал он Tagesspiegel. Растут опасения по поводу химической атаки России на Украину. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, сейчас украинское руководство изучает неподтвержденную информацию о том, что Россия уже применила боевые отравляющие вещества в попытке полностью захватить окруженный город Мариуполь. «Есть версия, что это могут быть фосфорные боеприпасы», – говорит она по телевизору. Сопредседатель Зеленых Рикард Ланг заявила телеканалу RTL/ntv, что применение химического оружия «станет историческим прорывом со времен Первой мировой войны здесь, в Европе». Если подозрение в проведении операции в городе Мариуполь подтвердится, реакцией должно стать усиление санкций. «Химическое оружие – это бесчеловечность, скотство, зло в чистом виде».

Газета «Passauer Neue Presse». Заголовок: «Визит Штайнмайера в Киев не желателен».

Варшава. Планируемая поездка федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев сорвалась, потому что его там, очевидно, не приветствуют. «Я был готов к этому. Но очевидно – и я должен это признать – этого не хотели в Киеве», – сказал Штайнмайер вчера во время визита в Варшаву. В последние дни президент Польши Анджей Дуда предложил им поехать в украинскую столицу вместе с главами государств Балтии Литвы, Латвии и Эстонии, чтобы «прислать и поставить сильный знак общей европейской солидарности с Украиной».

Подпись под фото: «Я должен это принять во внимание»: Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер действительно хотел поехать в Украину».

Газета Badisches Tagblatt Материал 1: «Путин уверен в победе Большое наступление неизбежно/ Мариуполь: атака ядовитыми газами не подтверждена

Материал 2: «Неугодная Штайнмайеру Украина отказалась от визита»

Варшава (AFP) – Визит федерального президента Франко-Вальтера Штайнмайера в Украину был отклонен руководством в Киеве. В последние несколько дней его польский коллега Анджей Дуда предложил поехать в Киев вместе с ним и президентом стран Балтии, сообщил Штайнмайер в Варшаве во вторник. «Я был к этому готов, но, видимо (…) в Киеве этого не хотели», — сказал Федеральный президент. Это была идея Дуды, чтобы президенты Польши, Германии, Эстонии, Латвии и Литвы поехали в Киев, чтобы отправить и установить сильный знак общеевропейской солидарности с Украиной.

Швеция издания «EXPRESSEN»: Заголовок на первой полосе: «КРУГ ЗАГАДКИ. БЛИЖНЕЕ ВТОРАЕ ПУТИНА. Шведская связь, модель, роскошные лодки».

Швеция издания «EXPRESSEN»: Заголовок на первой полосе: «КРУГ ЗАГАДКИ. БЛИЖНЕЕ ВТОРАЕ ПУТИНА. Шведская связь, модель, роскошные лодки».

Израиль. «HAARETZ». «Весна в Запорожье, городе возражения На первый взгляд жизнь в этом еще не завоеванном украинском городе кажется почти нормальной.

УКРАИНА — Весна пришла в Запорожье во всей красе. Цветут вишневые и абрикосовые деревья, светит солнце, улицы забиты людьми, а кафе переполнены. Многие фабрики в этом промышленном городе с населением более 700 000 человек недавно вернулись к работе, рассказывает таксист. В небольшом сквере, в центре которого стоит советский танк в память об освобождении города от немцев в 1943 году, гуляют парочки, на скамье сидит пенсионерка.

Если бы не блокпосты, сооруженные из мешков с песком, и рекламные щиты, призывающие россиян покинуть Украину, трудно было бы заметить, что Запорожье, столица области оставалось единственным городом в этом районе, который российская армия никогда не захватывала. Бои идут километрах в 20 оттуда, иногда в воздухе слышны приглушенные взрывы, но жители говорят, что это стрельба «наших». В общем, кажется, что город находится в отрицании.

Беда, что все, что происходит вокруг них, можно наблюдать только в нескольких местах Запорожья: пункте распределения гуманитарной помощи и центре приема беженцев с юга и юго-востока – Мелитополе, Бердянске и Мариуполе. Они прибывают сюда в шоке, в боли и в замешательстве. Многие не знают, куда они обратятся в следующий раз. После того, как они получат свою порцию гречки и курицы и съедят свой кусок хлеба, некоторые из них поедут автобусами в ближайший детский сад, где они смогут переночевать одну ночь. После этого некоторым из них нужно будет искать место для ночлега в городе, но большинство пойдет дальше, к западу, часто к пограничным переходам.

Многие беженцы из Мариуполя боятся и не хотят фотографироваться или называть себя полными именами. Одна женщина сказала, что не хочет рассказывать обо всем, что с ней произошло, потому что боится за свою жизнь и жизнь своей семьи.

Издание «Tne Jerusalem Post» Зеленский предупреждает о «новом этапе террора», поскольку Россия угрожает востоку Украины

КИЕВ. Во вторник, когда российские войска продвигались вперед, стремясь захватить стратегически важный южный порт Мариуполь и оцепить украинских защитников на востоке страны, президент Владимир Зеленский заявил, что почти семинедельная война может вступить в «новую стадию» террора и снова обвинил Россию в военных преступлениях.

Западные и украинские военные пытаются выяснить, использовала Россия или намеревалась применить химическое оружие в последней попытке захватить Мариуполь. Лидер пророссийских сепаратистов, ранее угрожавший их применением, отрицал, что такие боеприпасы были развернуты.

Не сумев захватить столицу, Россия теперь пытается перегруппировать свои силы в рамках подготовки к полномасштабному наступлению на восточный промышленный центр Украины, говорится в последнем оперативном отчете военных страны. В нем также говорится, что Украина предотвратила полдюжины российских атак за предыдущие 24 часа в восточных районах Донецка и Луганска.

Турция. «DAILY SABAH»

«Вторжение в Украину продолжается как часть «благородных целей»

У Москвы не было другого выбора, кроме как начать военную операцию, чтобы защитить себя, заявил президент России Путин, отметив, что их «цели абсолютно понятны и благородны», поскольку по всей Украине сообщается о новых жертвах среди мирного населения, а в Мариуполе идет очередное наступление.

Замечания Путина были сделаны, когда российские войска стремились взять под контроль город Мариуполь в рамках ожидаемого массированного наступления на восток Украины, поскольку оборонявшиеся силы отчаянно пытались их сдержать. Выступая на церемонии награждения на космодроме Восточный на Дальнем Востоке России, Путин, по словам российских информационных агентств, сказал, что Москва не имела иного выбора, кроме как начать военную операцию по защите России, и что столкновение с антироссийскими силами Украины было неизбежным.

«Ее цели абсолютно понятны и благородны», — сказал Путин о военной кампании России.

Путин сказал, что основной целью военного вмешательства Москвы в Украине было спасение людей на Донбассе на востоке Украины, где поддерживаемые Россией сепаратисты борются с украинскими силами с 2014 года. «С одной стороны, мы помогаем и спасаем людей, а с другой – просто принимаем меры по обеспечению безопасности самой России», – сказал Путин. «Понятно, что у нас не было выбора. Это было верное решение.

Подпись под фото: «Ракету от предыдущей военной атаки можно увидеть перед поврежденным зданием Харьковской облгосадминистрации на фоне российского вторжения в Украину, Харьков, Украина, 11 апреля 2022 г.»

«The New York Times». «Путин назвал мирные переговоры тупиковыми и заявил, что в центре внимания находится восток Украины».

Президент России Владимир В. Путин заявил во вторник, что мирные переговоры с Украиной зашли в «тупик», и ошибочно назвал доказательства российских зверств в пригороде Киева «фейком», используя свои первые развернутые замечания о войне почти за месяц, чтобы настаивать на том. , что Россия будет настаивать на своем вторжении

Выступая на пресс-конференции на недавно построенном космодроме на Дальнем Востоке России, Путин сказал, что позиция Украины на переговорах, последний раз проходивших в Стамбуле две недели назад, неприемлема. Он пообещал, что российская «военная операция будет продолжаться до полного завершения».

Но целые операции, по его словам, сосредоточены в районе Донбасса на востоке Украины, где пророссийские сепаратисты сражаются с 2014 года. Впервые Путин сам эффективно определил более ограниченную цель войны, сосредоточив внимание на контроль над Донбассом — а не над всей Украиной, которая, по словам Путина и его подчиненных, даже не должна быть независимой страной.

«Будем ритмично и спокойно, по плану, который первоначально был предложен Генштабом», — сказал Путин. «Наша цель — помочь людям, живущим на Донбассе, чувствующим свою неразрывную связь с Россией».

Чуть больше месяца назад, наоборот, господин Путин предупредил, что украинские лидеры рискуют «будущим украинской государственности», сопротивляясь российскому вторжению, которое кремлевские военные планировщики, по-видимому, ошибочно считали, можно осуществить относительно легко.

Однако утверждение Путина о более ограниченных военных целях России в Украине не обязательно может приниматься за чистую монету, и у него все еще может быть конечная цель взять под контроль бывшую советскую республику. В течение нескольких месяцев, предшествовавших вторжению 24 февраля, когда российские войска сосредотачивались на границе с Украиной, российские официальные лица настаивали на том, что никаких планов вторжения не было и что наращивание войск было просто военными учениями.

Украинские и западные официальные лица заявили, что они ожидают, что Россия, не сумев захватить столицу Киев и большинство других ключевых городов в ходе вторжения, затрудненного из-за плохой логистики, скоро начнет интенсивное наступление на Донбассе, где российские военные вливались в войска.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ