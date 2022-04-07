Война в Украине: боевые потери противника на 7 апреля

Ночь на Благовещение в Одессе прошла спокойно (видео) Ночь на четверг, 7 апреля 2022 года, в Одессе и Одесском регионе благодаря нашим защитникам прошла спокойно, без обстрелов.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. ПОДРОБНЕЕ

Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 6 апреля С момента вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года наша страна уже больше месяца не сходит с первых полос ведущих мировых газет. ПОДРОБНЕЕ