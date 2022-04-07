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Война в Украине: боевые потери противника на 7 апреля

Война в Украине: боевые потери противника на 7 апреля

По состоянию на утро четверга, 7 апреля 2022 года, 43-й день войны в Украине, армия российской федерации утратила уже около 19 тысяч личного состава и сотни единиц боевой техники.
Информацию о боевых потерях противника в период с 24 февраля по 7 апреля этого года обнародовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Согласно официальным данным, на сегодняшний день потери российских агрессоров составили:

  • личного состава – около 18900 человек;
  • танков ‒ 698 единиц (плюс 14 за сутки);
  • боевых бронированных машин ‒ 1891 единица (+30);
  • артиллерийских систем – 332 единицы;
  • реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 108 единиц (+1);
  • средства ПВО – 55 единиц;
  • самолетов – 150 единиц;
  • вертолетов – 135 единиц;
  • автомобильной техники – 1358 единицы (+34);
  • корабли /катера – 7 единиц;
  • цистерн с горючим – 76,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 111 (+15);
  • специальной техники – 25;
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
  • потери врага

Указанные данные могут быть неточными из-за высокой интенсивности боевых действий.

Ранее сообщалось о ситуации на фронтах на 43-й день войны.

Фото Генштаба ВСУ, инфографика armyinform.com.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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