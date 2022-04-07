Война в Украине: боевые потери противника на 7 апреля

По состоянию на утро четверга, 7 апреля 2022 года, 43-й день войны в Украине, армия российской федерации утратила уже около 19 тысяч личного состава и сотни единиц боевой техники.
Информацию о боевых потерях противника в период с 24 февраля по 7 апреля этого года обнародовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Согласно официальным данным, на сегодняшний день потери российских агрессоров составили:
- личного состава – около 18900 человек;
- танков ‒ 698 единиц (плюс 14 за сутки);
- боевых бронированных машин ‒ 1891 единица (+30);
- артиллерийских систем – 332 единицы;
- реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 108 единиц (+1);
- средства ПВО – 55 единиц;
- самолетов – 150 единиц;
- вертолетов – 135 единиц;
- автомобильной техники – 1358 единицы (+34);
- корабли /катера – 7 единиц;
- цистерн с горючим – 76,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 111 (+15);
- специальной техники – 25;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
Указанные данные могут быть неточными из-за высокой интенсивности боевых действий.
Ранее сообщалось о ситуации на фронтах на 43-й день войны.
Фото Генштаба ВСУ, инфографика armyinform.com.ua