Магнитные бури: 24 февраля возможна повышенная активность

В четверг, 24 февраля 2022 года, специалисты прогнозируют повышенную геомагнитную активность.

Так, по сообщению сотрудника Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаила Рябова, сегодня «возможны периоды штормовой космической погоды».

Ранее американские специалисты назвали февраль 2022 года сложным месяцем для метеозависимых людей, поскольку в этот период ожидаются несколько мощных вспышек на Солнце.

Очередную самую короткую до продолжительности, однако при этом и самую сильную магнитную бурю этого месяца эксперты прогнозируют на 25 февраля.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь эксперты называют здоровый сон и отдых. Кроме того, следует включить в свой рацион разжижающие кровь продукты. А вот от кофе и алкоголя следует до возможности отказаться.

Цей матеріал також доступний українською