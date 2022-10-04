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5 октября в Одессе срочно требуются доноры

5 октября в Одессе срочно требуются доноры

На завтра, 5 октября, нужны доноры крови с такими группами: 1(+), 2(+), 3(+), 4(-).

Об этом сообщает паблик Донор Одесса.

5 октября нужны 13 человек с группой крови 1(+), два человека с группой крови 2(+), три человека с группой крови 3(+), два человека с группой крови 4(+) Если вы сможете стать донором завтра с 9:00 до 12:00 в районе Слободки нужно заполнить анкету. После регистрации Вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Убедитесь, что у вас нет абсолютных или временных противопоказаний.

Если вы хотите и дальше следить за тем, когда нужны доноры в Одессе, подписывайтесь на телеграм-канал:

https://t.me/donor_odesa

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Редакция ПРОФИЛЬ

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