5 февраля десятки улиц в Одессе до вечера останутся без света

В понедельник, 5 февраля, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ, в ряде одесских домов будет отключена электрическая энергия. Вернуть электричество обещают не раньше 18:00.
Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.
Центральный РЭС
Работы до 19.00
- пл. Старосина, 3-15а,
- переулок Вознесенский, 1-6, 24,
- ул. Девятая, 3-18,
- ул. Десятая, 1-14,
- ул. Одиннадцатая, 1,
- Овидиопольская, 1-26,
- Прирейковая, 21-50,
- пер. 1-й Кустанайский 1,2,
- пер. 2-й Кустанайский, 2,2а,4,
- пер. Азовский, 1-16,
- Кустанайская, 3, 3а, 5, 2-28,
- Литакова, 22,
- Сенная, 1-15,
- Михаила Заднепровского, 3а-32
- ул. Днестровская 2/б/6, 2б, 2б/корп.1, 2д, 12, 1-19.
Южный РЭС
Работы до 18.00
- Дмитрия Донского, 14, 52а-115,
- 1-я линия 4-й ст. Люстдорфской дороги, 2-49,
- Березовая, 2-48,
- Васнецова, 1-16а,17-27,
- Линейная, 2-10,
- Люстдорфская дорога, 57-155,
- Обильная, 23-111,
- пер. 1-й Тупиковый 1,2,4,4а,5,
- пер. Авиаторов, 3-17а,
- пер. Южный, 1-28в,
- Ванцетти, 1-54,
- Жаботинского, 48-81,
- Жасминова, 1-16а,
- Левкоева-1а-32,
- Петрашевского, 31-76,
- Ромашковая, 5-46,
- пер. Прорезной, 27,
- Прорезная, 1-23,
- Розовая, 1-40, 40а, 40б,
- Рясная, 50,
- Сакко, 1-26,
- пер. 2-й Васнецова, 3-12а,
- Глазунова, 1-16,
- пер. 1-й Глазунова, 1а,
- переулок 2-й Глазунова, 5,
- переулок 2-й Тупиковый, 1А-15, 32,
- переулок Березовый, 1,2,
- переулок Тупиковый, 7,
- Вертелецкого, 47в,
- Китобойная, 48а-110,
- Александра Невского, 44а,
- Планетная 26а-101,
- переулок 1-й Василия Кандинского, 1-22,
- переулок. 2-й Кандинского, 1-19,
- переулок 2-й Обильный, 2-20,
- переулок 3-й Кандинского, 1-18,
- переулок 4-й Александра Невского, 7б,7в,
- переулок 4-й Ульяновский, 1-16,
- переулок 5-й Кандинского Василия, 14а,19,
- переулок 5-й Ульяновский, 1-19а,
- переулок Ульяновский, 4,15а.
Северный РЭС
Работы до 19.00
- пер. Людмилы Гинзбург, 5-43,
- пер. Оранжерейный, 18а-43а,
- Хуторская, 15-105в,
- Академика Панкратовой, 1-61,
- Хавкина, 1-51а,
- пер. Цементный, 1-17,
- Котляревского, 1-23,
- Круговая, 1-58,
- Геологическая, 9,9а,23а,
- Степная, 1-31,
- пер. Хуторской, 1-29,
- пер. Шебелинский, 13а-27,
- пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5.