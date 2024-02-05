Новости Одессы и Одесской области

5 февраля десятки улиц в Одессе до вечера останутся без света

5 февраля десятки улиц в Одессе до вечера останутся без света

В понедельник, 5 февраля, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ, в ряде одесских домов будет отключена электрическая энергия. Вернуть электричество обещают не раньше 18:00.

Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.

Центральный РЭС

Работы до 19.00

  • пл. Старосина, 3-15а,
  • переулок Вознесенский, 1-6, 24,
  • ул. Девятая, 3-18,
  • ул. Десятая, 1-14,
  • ул. Одиннадцатая, 1,
  • Овидиопольская, 1-26,
  • Прирейковая, 21-50,
  • пер. 1-й Кустанайский 1,2,
  • пер. 2-й Кустанайский, 2,2а,4,
  • пер. Азовский, 1-16,
  • Кустанайская, 3, 3а, 5, 2-28,
  • Литакова, 22,
  • Сенная, 1-15,
  • Михаила Заднепровского, 3а-32
  • ул. Днестровская 2/б/6, 2б, 2б/корп.1, 2д, 12, 1-19.

Южный РЭС

Работы до 18.00

  • Дмитрия Донского, 14, 52а-115,
  • 1-я линия 4-й ст. Люстдорфской дороги, 2-49,
  • Березовая, 2-48,
  • Васнецова, 1-16а,17-27,
  • Линейная, 2-10,
  • Люстдорфская дорога, 57-155,
  • Обильная, 23-111,
  • пер. 1-й Тупиковый 1,2,4,4а,5,
  • пер. Авиаторов, 3-17а,
  • пер. Южный, 1-28в,
  • Ванцетти, 1-54,
  • Жаботинского, 48-81,
  • Жасминова, 1-16а,
  • Левкоева-1а-32,
  • Петрашевского, 31-76,
  • Ромашковая, 5-46,
  • пер. Прорезной, 27,
  • Прорезная, 1-23,
  • Розовая, 1-40, 40а, 40б,
  • Рясная, 50,
  • Сакко, 1-26,
  • пер. 2-й Васнецова, 3-12а,
  • Глазунова, 1-16,
  • пер. 1-й Глазунова, 1а,
  • переулок 2-й Глазунова, 5,
  • переулок 2-й Тупиковый, 1А-15, 32,
  • переулок Березовый, 1,2,
  • переулок Тупиковый, 7,
  • Вертелецкого, 47в,
  • Китобойная, 48а-110,
  • Александра Невского, 44а,
  • Планетная 26а-101,
  • переулок 1-й Василия Кандинского, 1-22,
  • переулок. 2-й Кандинского, 1-19,
  • переулок 2-й Обильный, 2-20,
  • переулок 3-й Кандинского, 1-18,
  • переулок 4-й Александра Невского, 7б,7в,
  • переулок 4-й Ульяновский, 1-16,
  • переулок 5-й Кандинского Василия, 14а,19,
  • переулок 5-й Ульяновский, 1-19а,
  • переулок Ульяновский, 4,15а.

Северный РЭС

Работы до 19.00

  • пер. Людмилы Гинзбург, 5-43,
  • пер. Оранжерейный, 18а-43а,
  • Хуторская, 15-105в,
  • Академика Панкратовой, 1-61,
  • Хавкина, 1-51а,
  • пер. Цементный, 1-17,
  • Котляревского, 1-23,
  • Круговая, 1-58,
  • Геологическая, 9,9а,23а,
  • Степная, 1-31,
  • пер. Хуторской, 1-29,
  • пер. Шебелинский, 13а-27,
  • пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

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